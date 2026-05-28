Presentación del libro: «La furia de las olas». La historia de los Marineros chilenos que dijeron NO al Golpe
por piensaChile
6 mins atrás 2 min lectura
28 de mayo de 2026
Presentación del libro en castellano del «La furia de las olas«, la traducción de la novela gráfica «Et que se taisent les vagues», inspirada en el libro del historiador Jorge Magasich, «Los que dijeron No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973”.
Fecha: 31 de mayo de 2026
Hora: 17:00 hrs.
Ubicación: Sala Transiberiano – Estación Mapocho
Chile, 1973
Alertados por el discurso conspirativo de sus oficiales, un grupo de jóvenes marineros se convierte en testigo de los preparativos del complot para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.
Con un trasfondo de conciencia de clase, donde la experiencia cotidiana de la tropa se ve enfrentada a la discriminación, al maltrato y al abuso, el apoyo al recién electo presidente Salvador Allende se extiende entre las tropas.
La resistencia se organiza.
Se inicia así una verdadera carrera contrarreloj para impedir el golpe de Estado del 11 de septiembre, con este el derrocamiento del gobierno popular elegido democráticamente.
Un episodio significativo de nuestra historia, una lucha social heroica y poco conocida, que ocurre en el momento en que se desvanece la democracia y emerge la dictadura.
Con esta obra, los autores culminan la trilogía sobre la segunda mitad del siglo XX en Chile, trilogía que se inicia con el título Donde termina la tierra (Tiempo robado, 2018); para continuar con El Tiempo de los Humildes (LOM, 2022), y La furia de las olas, que aquí presentamos.
DE LOS AUTORES
Désirée Frappier , es periodista y escritora.
Alain Frappier , es pintor, artista gráfico e ilustrador.
Desde su primer encuentro, en 1991, se involucraron en un conjunto de obras en las que combinan escritura e ilustración, inicialmente dedicados a la juventud, para luego desarrollar la novela gráfica. En su trabajo otorgan gran importancia tanto al fondo y al rigor documental como a la forma, el diseño y la ilustración. El resultado es una obra coherente y singular: sus novelas gráficas miran el mundo a escala humana y ponen luz sobre los sujetos anónimos, muchas veces invisibles, de la historia.
FICHA TÉCNICA
ISBN: 9789560020215
Nº de Páginas: 320
Formato: 17 x 24 cm
Peso: gramos.
Año de publicación: 2026
CLAVES DE PALABRAS
novela gráfica, historia reciente, conspiración, oficiales, marina chilena, Unidad Popular, Salvador Allende, conciencia de clase, lucha social, impedir el golpe, nuestra historia, se desvanece la democracia, emerge la dictadura
Más sobre el tema:
El Golpe de Estado. Los Militares que estuvimos JUNTO AL PUEBLO
Los que dijeron ¡NO!: Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973
Presentación del libro: "La furia de las olas". La historia de los Marineros chilenos que dijeron NO al Golpe
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28 de mayo de 2026
Alertados por el discurso conspirativo de sus oficiales, un grupo de jóvenes marineros se convierte en testigo de los preparativos del complot para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Conversatorio, el 31 de mayo, Estación Mapocho
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