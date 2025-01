Los orígenes de la ideología más mortal del mundo, los «Neocons»

20 de enero de 2025

[Parte 1 de 2] El neoconservadurismo es una ideología increíblemente brutal y sedienta de sangre. Pero, ¿cómo es que esta mentalidad loca y monstruosa se apoderó de toda una nación que se enorgullece de ser el pináculo de los valores humanísticos? Bueno, ni siquiera fue difícil. El profesor David N. Gibbs nos cuenta la historia de origen de los demonios que son los neoconservadores.

El Dr. David N. Gibbs es profesor de Historia en la Universidad de Arizona. Ha escrito numerosos libros importantes que nos ayudan a entender los Estados Unidos contemporáneos; entre ellos «Revolt of the Rich: How the Politics of the 1970s Widened America’s Class Divide» («La rebelión de los ricos: cómo la política de los setenta amplió la división de clases en Estados Unidos») y el que queremos destacar hoy, «First Do No Harm: Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia.» («Primero no hacer daño: la intervención humanitaria y la destrucción de Yugoslavia»). Sigue a David N. Gibbs a través de su página web: https://dgibbs.arizona.edu

[Parte 2 de 2]

Las «Intervenciones Humanitarias» son la mayor y más mortal estafa de nuestra era. En nombre de «hacer el bien» y «proteger a los inocentes», la OTAN ha matado a más personas de las que cualquier supuesto dictador o régimen rebelde podría haber soñado. El nivel de carnicería que la alianza occidental ha desatado sobre las poblaciones civiles en su propio nombre está más allá de las imaginaciones más salvajes. Y cuando se enfrentan al número de muertos, los criminales detrás de esas políticas suelen estar incluso orgullosos de ello o expresan pesar por no haber lanzado más bombas.

