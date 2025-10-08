La Verdad Sobre Marruecos: La tiranía de Mohammed VI
por Santiago Armesilla (España)
08 de octubre de 2025
En España tenemos un problema. Mientras nuestros políticos y periodistas se afanan, en su mayoría, en buscar atroces dictaduras muy lejos de nuestra Patria, por ejemplo en Rusia, China y Corea del Norte, sin embargo no ven, o no quieren ver, que la mayor tiranía cercana a nosotros está a nuestro Sur.
Una tiranía que amenaza nuestras fronteras, porque pretende invadir Ceuta, Melilla y Canarias, y tiene dentro de España a centenares de miles de jóvenes en edad militar que, incluso nacionalizados españoles, no reconocen nuestras leyes y solo deben obediencia al tirano implacable que los gobierna, que los reprime y que, incluso, los lobotomiza.
Esa tiranía atroz es la que gobierna el rey Mohammed VI, y se llama Marruecos. ¿No me crees? En este vídeo te voy a explicar por qué Marruecos es una tiranía implacable, y porque esa tiranía no solo es peligrosa para nosotros, para España. Sino también para la propia población marroquí.
La Verdad Sobre Marruecos: La tiranía de Mohammed VI
En España tenemos un problema. Mientras nuestros políticos y periodistas se afanan, en su mayoría, en buscar atroces dictaduras muy lejos de nuestra Patria, por ejemplo en Rusia, China y Corea del Norte, sin embargo no ven, o no quieren ver, que la mayor tiranía cercana a nosotros está a nuestro Sur.
