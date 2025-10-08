Articulos recientes

08 Oct 2025

Noticias

África, Colonialismo, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia, Sáhara Occidental

La Verdad Sobre Marruecos: La tiranía de Mohammed VI

por Santiago Armesilla (España)

La Verdad Sobre Marruecos: La tiranía de Mohammed VI
08 de octubre de 2025

En España tenemos un problema. Mientras nuestros políticos y periodistas se afanan, en su mayoría, en buscar atroces dictaduras muy lejos de nuestra Patria, por ejemplo en Rusia, China y Corea del Norte, sin embargo no ven, o no quieren ver, que la mayor tiranía cercana a nosotros está a nuestro Sur.

Una tiranía que amenaza nuestras fronteras, porque pretende invadir Ceuta, Melilla y Canarias, y tiene dentro de España a centenares de miles de jóvenes en edad militar que, incluso nacionalizados españoles, no reconocen nuestras leyes y solo deben obediencia al tirano implacable que los gobierna, que los reprime y que, incluso, los lobotomiza.

Esa tiranía atroz es la que gobierna el rey Mohammed VI, y se llama Marruecos. ¿No me crees? En este vídeo te voy a explicar por qué Marruecos es una tiranía implacable, y porque esa tiranía no solo es peligrosa para nosotros, para España. Sino también para la propia población marroquí.

África, Colonialismo, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia, Sáhara Occidental

La Verdad Sobre Marruecos: La tiranía de Mohammed VI

Capitalismo, Historia - Memoria, Imperialismo, NuestrAmérica, Resistencia, Socialismo...

09 de octubre, "da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo"

