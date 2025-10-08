Articulos recientes

08 Oct 2025

09 de octubre, «da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo»

por Mario Benedetti (Uruguay)

4 horas atrás 1 min lectura

Imagen superior: Screenshot capturado del video de la entrevista con la periodista norteamericana Lisa Howard.
el 22 de febrero de 1964

08 de octubre de 2025

Herido y hecho prisionero y herido el 8 de octubre de 1967, Quebrada del Yuro, en Valle Grande, el Comandante Ernesto Guevara fue llevado a la escuelita de La Higuera. Alli, herido y desarmado, fue asesinado el 9 de octubre de 1967 por el sargento boliviano Mario Terán. siguiendo la orden que vino desde EE.UU.

 

 

El Comandante Che Guevara, Ministro de Industrias de Cuba, es entrevistado por la periodista norteamericana Lisa Howard. el 22 de febrero de 1964

 

el_socialismo_y_el_hombre_en_cuba
Etiquetas #asesinado en bolivia #comandante ernesto guevara #cuba #mario benedetti #socialismo
09 de octubre, "da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo"

Declaraciones, Politica, Pueblos en lucha, Resistencia

Carta Abierta para Jeannette Jara Román

