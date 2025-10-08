09 de octubre, «da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo»
por Mario Benedetti (Uruguay)
Imagen superior: Screenshot capturado del video de la entrevista con la periodista norteamericana Lisa Howard.
el 22 de febrero de 1964
08 de octubre de 2025
Herido y hecho prisionero y herido el 8 de octubre de 1967, Quebrada del Yuro, en Valle Grande, el Comandante Ernesto Guevara fue llevado a la escuelita de La Higuera. Alli, herido y desarmado, fue asesinado el 9 de octubre de 1967 por el sargento boliviano Mario Terán. siguiendo la orden que vino desde EE.UU.
El Comandante Che Guevara, Ministro de Industrias de Cuba, es entrevistado por la periodista norteamericana Lisa Howard. el 22 de febrero de 1964
09 de octubre, "da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo"
«Así estamos
consternados
rabiosos
aunque esta muerte sea
uno de los absurdos previsibles
da vergüenza mirar
los cuadros
los sillones
las alfombras
sacar una botella del refrigerador
teclear las tres letras mundiales de tu nombre
en la rígida máquina
que nunca
nuca estuvo
con la cinta tan pálida»
