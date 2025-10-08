Carta Abierta para Jeannette Jara Román
por Mesa Nacional Unitaria (Chile)
2 mins atrás 1 min lectura
08 de octubre de 2025
Nos dirigimos a usted como trabajadores, jóvenes, pueblos originarios, ex presos políticos y ciudadanos comprometidos con la justicia social de nuestro país. Lo hacemos con la esperanza de que pueda escuchar nuestras voces y sentir, junto a nosotros, las urgencias, las demandas y los sueños que llevamos en nuestro corazón por un Chile más justo, digno y soberano.
Esta carta abierta está compuesta por dos documentos. La primera parte presenta un resumen de nuestras principales preocupaciones y propuestas, mientras que la segunda es un documento más extenso, profundo y elaborado, que esperamos pueda leer con detenimiento y que le permita comprender con claridad la realidad que enfrentamos.
Le escribimos no solo para informar, sino para invitarla a sentir con nosotros la urgencia de actuar, a reconocer las heridas del pasado y las injusticias del presente, y a comprometerse con un futuro donde la dignidad y los derechos de todos los chilenos y chilenas estén realmente en el centro de las decisiones.CARTA ABIERTA FIRMADA J JARA
