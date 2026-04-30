Brian Berletic: «EE.UU. prepara a Europa para una guerra con Rusia»
por Glenn Diesen (EE.UU.)
2 horas atrás 1 min lectura
30 de abril de 2026
Brian Berletic es un exmarine estadounidense, autor, experto en relaciones internacionales y presentador de The New Atlas. Berletic analiza cómo Estados Unidos aplica una secuencia estratégica para derrotar a un adversario cada vez, con una división del trabajo que socava la seguridad de sus estados en primera línea. Europa se está preparando para una guerra con Rusia.
Y hace 7 meses, Glenn Diesen entrevistó al periodista alemán Patrick Baab, el que entrega antecedentes que van en la misma dirección:
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