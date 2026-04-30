30 de abril de 2026

En la era digital, ¿qué beneficios estamos perdiendo al dejar de escribir a mano? En este video analizaremos la neurociencia detrás del acto de la escritura manual. Descubre cómo este proceso motor y la formación de letras fortalecen la memoria, el aprendizaje y la conexión entre áreas cerebrales, de una forma que la escritura en teclado no lo hace. Un recordatorio del valor cognitivo de la pluma y el papel y por qué tu cerebro lo necesita.

En esta entrega de ‘Impulso Neural’, desvelamos los secretos de la escritura en el cerebro. Aprenderás:

0:00 Introducción

0:46 ¿Por qué escribir a mano es diferente?

1:40 La neurociencia de la escritura a mano

3:35 Vuelve a escribir, Estrategias para integrar la pluma a tu vida

5:20 Conclusión

Basado en investigaciones sobre neurociencia del aprendizaje y cognición, este video te dará una nueva perspectiva sobre el valor de la escritura manual y por qué es una herramienta poderosa para tu salud mental.

¿Qué prefieres para tomar notas y qué has notado en tu concentración al cambiar de una a otra? ¡Déjanos un comentario y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad!