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30 Abr 2026

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Ciencia - Técnica, Educación, Salud

¿Qué beneficios estamos perdiendo al dejar de escribir a mano?

por piensaChile

2 horas atrás 1 min lectura

¿Qué beneficios estamos perdiendo al dejar de escribir a mano?
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30 de abril de 2026

En la era digital, ¿qué beneficios estamos perdiendo al dejar de escribir a mano? En este video analizaremos la neurociencia detrás del acto de la escritura manual. Descubre cómo este proceso motor y la formación de letras fortalecen la memoria, el aprendizaje y la conexión entre áreas cerebrales, de una forma que la escritura en teclado no lo hace. Un recordatorio del valor cognitivo de la pluma y el papel y por qué tu cerebro lo necesita.

 

 

En esta entrega de ‘Impulso Neural’, desvelamos los secretos de la escritura en el cerebro. Aprenderás:

0:00 Introducción
0:46 ¿Por qué escribir a mano es diferente?
1:40 La neurociencia de la escritura a mano
3:35 Vuelve a escribir, Estrategias para integrar la pluma a tu vida
5:20 Conclusión

Basado en investigaciones sobre neurociencia del aprendizaje y cognición, este video te dará una nueva perspectiva sobre el valor de la escritura manual y por qué es una herramienta poderosa para tu salud mental.
¿Qué prefieres para tomar notas y qué has notado en tu concentración al cambiar de una a otra? ¡Déjanos un comentario y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad!

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Etiquetas #beneficios #escritura a mano
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