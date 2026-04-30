Irán destruye al ejército de Israel por dentro y Netanyahu no puede ocultarlo
por Punto Crítico: Alerta Global
3 horas atrás 1 min lectura
30 de abril de 2026
El ejército de Israel está viviendo su mayor crisis interna en 15 años. No viene del frente de batalla. Viene desde adentro. Mientras Netanyahu guarda silencio, los números hablan solos: soldados en servicio activo que no resisten la presión psicológica de una guerra que no termina, reservistas que ya no responden con el mismo entusiasmo de antes y un sistema de censura militar trabajando a marchas forzadas para que el mundo no se entere.
En este análisis desmenuzamos todo lo que los medios occidentales están ignorando deliberadamente:
▸ La cifra que Israel está intentando enterrar sobre sus propias tropas en abril de 2026
▸ Por qué el Escudo de Hierro no protege la mente de los soldados
▸ La estrategia de Hezbolá que destruye sin disparar un solo misil
▸ El silencio calculado de Netanyahu y lo que esconde
▸ Cómo Irán ganó la guerra psicológica que nadie está contando
▸ La diferencia brutal entre la movilización iraní y la israelí
▸ Qué está viendo Washington que Tel Aviv no quiere mostrar
▸ Lo que los propios expertos en salud mental llaman «lesión moral»
▸ Por qué Trump observa esta crisis con preocupación estratégica
▸ El dato del informe KESNED que debería estar en todos los titulares
▸ La victoria invisible que Hezbolá ya tiene en su bolsillo
Esta es la información que el aparato de propaganda militar israelí no quiere que llegue a tu pantalla. Hoy la analizamos sin filtros.
Artículos Relacionados
Los pozos de Israel: Centros de Detención y Tortura en Gaza
por Yuval Abraham (Palestina)
2 años atrás 20 min lectura
Marruecos: «Dime con quién andas y te diré quién eres»
por piensaChile
1 año atrás 1 min lectura
Comerciando con el enemigo
por Seymour Hersh (EE.UU.)
3 años atrás 10 min lectura
Rusia prepara su respuesta al Armagedón deseado por la administración Biden
por Thierry Meyssan (París, Francia)
1 año atrás 8 min lectura
Gaza / Israel : Secretario General de Naciones Unidas activa Artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
2 años atrás 13 min lectura
Hind Rajab, la niña de 5 años de Gaza asesinada por el ejército israelí
por Equipo Gaza-Avaaz
3 meses atrás 2 min lectura
Discurso del Presidente Allende el 1° de mayo de 1973
por Presidente Salvador Allende
1 hora atrás
30 de abril de 2026
“Un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros”.
Irán destruye al ejército de Israel por dentro y Netanyahu no puede ocultarlo
por Punto Crítico: Alerta Global
3 horas atrás
30 de abril de 2026
El ejército de Israel está viviendo su mayor crisis interna en 15 años. No viene del frente de batalla. Viene desde adentro. Mientras Netanyahu guarda silencio, los números hablan solos: soldados en servicio activo que no resisten la presión psicológica de una guerra que no termina,
Discurso del Presidente Allende el 1° de mayo de 1973
por Presidente Salvador Allende
1 hora atrás
30 de abril de 2026
“Un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros”.
La región de Sudamérica que España nunca pudo dominar
por HistoriLab
3 horas atrás
30 de abril de 2026
España conquistó grandes imperios, tomó ciudades inmensas y extendió su dominio por continentes enteros. En América, parecía que su avance seguiría el mismo camino en todas partes. Pero en el extremo sur ocurrió algo distinto.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.