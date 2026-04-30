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30 Abr 2026

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Fuerzas Armadas, Irán, Sionismo

Irán destruye al ejército de Israel por dentro y Netanyahu no puede ocultarlo

por Punto Crítico: Alerta Global

3 horas atrás 1 min lectura

Irán destruye al ejército de Israel por dentro y Netanyahu no puede ocultarlo
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30 de abril de 2026

El ejército de Israel está viviendo su mayor crisis interna en 15 años. No viene del frente de batalla. Viene desde adentro. Mientras Netanyahu guarda silencio, los números hablan solos: soldados en servicio activo que no resisten la presión psicológica de una guerra que no termina, reservistas que ya no responden con el mismo entusiasmo de antes y un sistema de censura militar trabajando a marchas forzadas para que el mundo no se entere.
En este análisis desmenuzamos todo lo que los medios occidentales están ignorando deliberadamente:

▸ La cifra que Israel está intentando enterrar sobre sus propias tropas en abril de 2026
▸ Por qué el Escudo de Hierro no protege la mente de los soldados
▸ La estrategia de Hezbolá que destruye sin disparar un solo misil
▸ El silencio calculado de Netanyahu y lo que esconde
▸ Cómo Irán ganó la guerra psicológica que nadie está contando
▸ La diferencia brutal entre la movilización iraní y la israelí
▸ Qué está viendo Washington que Tel Aviv no quiere mostrar
▸ Lo que los propios expertos en salud mental llaman «lesión moral»
▸ Por qué Trump observa esta crisis con preocupación estratégica
▸ El dato del informe KESNED que debería estar en todos los titulares
▸ La victoria invisible que Hezbolá ya tiene en su bolsillo

Esta es la información que el aparato de propaganda militar israelí no quiere que llegue a tu pantalla. Hoy la analizamos sin filtros.

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Etiquetas #colapso de las fdi #ejercito israeli #intentos de suicidio #iran #israel #netanyahu #ocultamiento de la realidad #presion sicologica #suicidios
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