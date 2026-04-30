La región de Sudamérica que España nunca pudo dominar

30 de abril de 2026

Publicamos este video, a pesar de que las imágenes, hechas con IA, no corresponden a la realidad histórica y es mejor olvidarlas, pero el relato es bastante acertado en el análisis histórico y ayuda a entender las razones de la derrota de las fuerzas colonialistas y el triunfo de los mapuches. Somos de la opinión, además de que esa ausencia de organización superior que impidió que sus territorios fueran conquistados, son hoy una desventaja en la lucha del pueblo mapuche para reconquistar sus derechos territoriales. Las zonas más densamente pobladas por habitantes mapuches, fueron territorio indiscutible de Kast en la última elección presidencial

La Redacción de piensaChile

España conquistó grandes imperios, tomó ciudades inmensas y extendió su dominio por continentes enteros. En América, parecía que su avance seguiría el mismo camino en todas partes. Pero en el extremo sur ocurrió algo distinto.

Hubo una región donde la conquista nunca fue completa. Una frontera donde la guerra no terminó en meses ni en años, sino que se extendió durante generaciones. Allí, la geografía, la resistencia mapuche, la capacidad de adaptación y los límites del propio imperio español cambiaron el curso de la historia.

En este video de HistoriLab exploramos cómo el sur de Chile se convirtió en uno de los mayores desafíos para la expansión española en América. Desde Pedro de Valdivia y Lautaro hasta Tucapel, Curalaba, el río Biobío y los parlamentos fronterizos, descubrirás por qué esta historia fue mucho más importante de lo que suele contarse.

La fórmula aplicada en otras regiones del continente falló:

Porque no fue una región a la fuera imposible de entrar., sino que fue una región imposible de mantener bajo control.