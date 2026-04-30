Eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no es un “ajuste técnico”
por Julio Lorca Velásquez (Valparaíso, Chile)
6 mins atrás 2 min lectura
30 de abril de 2026
Se busca atraer inversión reduciendo impuestos, pero al mismo tiempo se está erosionando uno de los pilares que hacen a un país atractivo para invertir: su gente.
Eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no es un “ajuste técnico”
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