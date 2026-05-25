Bolivia: «Ayer ingresaron con banderas blancas como en la llegada de Cristóbal Colón, utilizando a la iglesia y la Biblia. Y asesinaron a un hermano» «

Imagen superior: Impresiona ver la claridad en los planteamientos antiimperialistas de dirigentes campesinos bolivianos, hombres y mujeres, tan jóvenes, encabezando esta nueva y dura lucha por impedir la privatización de los recursos naturales del país, por sus derechos, por su futuro y el de sus hijos. Tenemos mucho que aprender de este hermano pueblo.

Redacción piensaChile

25 de mayo de 2026



Frente al miedo y la desesperación que hoy el gobierno intenta abrogar la ley 1341. La ley que habla de un estado de excepción. En esta ley principios que se deben manejar como el respeto a los derechos humanos, como la legislación a través de lo que es la Asamblea Legislativa y la justicia. Con esta abrogación intentan por la fuerza querer desmovilizar a todos los sectores sociales, la cual no va a desmovilizar, más al contrario profundiza la crisis y enardece al pueblo movilizado.

Con esta abrogación intentan tener una carta blanca para vulnerar los derechos humanos y el derecho a la vida. En otras palabras, quieren tener la carta blanca para meter bala al pueblo boliviano, al pueblo movilizado. Como han matado el día de ayer, donde han ingresado con curas de la Iglesia Católica, con supuestos defensores del pueblo, con banderas blancas y por detrás, con armamento letal y han quitado la vida de un compañero.

Nuestra solidaridad con ese compañero y con esa familia, con esa organización. Les decimos desde acá, esta lucha no es en vano. Esos heridos que están cayendo, estos militares o policías, por órdenes dadas del gobierno que están quitando la vida, que están metiendo bala, balines, gases a diestra y siniestra, tarde o temprano van a pagar en la justicia. Recuerden esto, policías, militares: tarde o temprano se va a llegar a la justicia.

Y en ese sentido, desde acá más bien pedimos a esos patriotas que se encuentran en esas instituciones, no sigan sosteniendo a un gobierno corrupto, que hoy con la abrogación de esta ley es prácticamente darle a un gobierno para que administre bajo una dictadura militar.

Es más, está intentando ingresar militares extranjeros. ¿Dónde queda la dignidad de nuestras fuerzas armadas? Hoy el gobierno ha organizado organizaciones criminales a través de vuelos han hecho llegar de otros departamentos a la ciudad de La Paz. A esos que están entregando uniformes de la policía, armamentos a esos grupos criminales, ssos son los que quieren meterle bala al pueblo. ¿Creen que con eso van a intimidar? El pueblo se unifica. Hora que va pasando, día que va pasando, la fuerza social se va masificando.

Llamamos a todo el pueblo boliviano a sumarse, como se van sumando día a día a esta gran movilización por la patria. ni un estado de excepción ilegal, como intentan ahora, como intentan dictar bajo un decreto abrogando la ley, no va a parar la movilización porque esto es por la patria, por la familia de todos los bolivianos y bolivianas, sin distinción de clases. Nuestra clase social, nuestra patria hoy lleva la carga y responsabilidad de todo el pueblo latinoamericano. Por lo tanto, vamos a estar hasta las últimas consecuencias en esta lucha, hasta la victoria.

Hermana Vilma, explica las movilizaciones en el país, al igual que el trópico de Cochamba, el departamento y el país:

Muchísimas gracias. Exactamente. Decir al pueblo boliviano a las 36 nacionalidades, a los nueve departamentos, que el gobierno central, lamentablemente perdió la cordura para dirigir al país.

Ya la indicó el hermano ejecutivo Dieter.

Ayer ingresaron con banderas blancas como en la llegada de Cristóbal Colón, utilizando a la iglesia, la Biblia y en la tarde para traer el resultado de asesinar a un hermano, de disparar a un hijo. Duele. Nos solidarizamos con la familia de este hermano fallecido.

Hace más de 4 días, por un disparo de balín en la marcha del día lunes, igual falleció una mamá. Una mamá falleció que hoy, este 27 de mayo, el hijo, la hija va a pasar lamentablemente con el dolor de perder a su mamá. Hoy la ley quieren abrogar y quieren dar la carta en blanco al ejército militar y la policía boliviana como en tiempos de Áñez, como en tiempos de Goni, en gobiernos dictadores, como lo hicieron, hicieron disparar al pueblo boliviano. Hoy quieren realizar lo mismo con dictar un estado de sitio. No hay que tener hermanos y hermanas de los nueve departamentos, de las 36 nacionalidades en memoria de Tupac Catari y Bartolina Sisa, que han dirigido por nuestros derechos, por la vida y muchos líderes que han muerto para este hoy tengamos esta preparación, reconocimiento.

En cuanto el gobierno dicte o dé esta carta en blanco o estado de sitio, todos debemos de salir a los puntos de movilización, ya sea bloqueos, ya sea concentraciones, a las calles como mujeres y como varones con nuestros hijos.

Si el gobierno central de Rodrigo Paz, incapaz, quiere disparar, que nos dispare y nos mate con todos nuestros hijos y hijas.

Y si una mujer está embarazada, también entonces que nos mate a esa mujer embarazada igual.

Y a esto se suma la injerencia de Estados Unidos queriendo apoderarse de América Latina, así como de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Que traiga para todo el pueblo boliviano, para todo el movimiento campesino indígena, si tanto nos odian, si tanto nos rechazan, a los verdaderos dueños del Estado Plurinacional de Bolivia hoy, que traigan abiertamente y que nos disparen por el día, por la noche, que nos desaparezcan, pero no vamos a dejar de levantar la voz, no vamos a dejar de estar en pie de lucha en todas las calles. Decir, hermanos, hermanas, en un momento Rodrigo Paz se puso el poncho, utilizó nuestra identidad y hoy arrastra ese poncho. hoy discrimina a la identidad, a la costumbre con ese odio, con ese racismo.

Tiene las órdenes de cumplir todas las peticiones de Estados Unidos.Y no podemos permitir, hermanos y hermanas, en este momento a las diferencias que tengamos, nos llama nuestra patria, nos llama el territorio boliviano a defenderlo para las nuevas generaciones y para nuestros hijos, para el futuro de nuestros hijos. La estabilidad. No pueden venir los nietos de croatas, los extranjeros, a adueñarse del Estado Plurinacional de Bolivia, a privatizar y explotar nuestros recursos naturales que hoy tenemos. Seamos del campo o de la ciudad, seamos profesionales o no profesionales, que hay todavía de nuestros abuelos y abuelas en los ojos esas lágrimas de esperanza para poder ser firmes el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, convocamos a todos a sumarnos al Departamento de La Paz. para que se pueda retirar el gobierno de Rodrigo Paz porque no tiene la capacidad de dirigir el país.

Pero también queremos la presencia de los organismos internacionales en este momento para defender a Bolivia, no solamente de los organismos internacionales, sino de América Latina. a todos los países que hoy no nos pueden acallar como quieren acallarnos como Bolivia. ¿Dónde está el defensor del pueblo? que esté presente también. Y la prensa internacional, lamentablemente la prensa nacional, algunos no informan la verdad, sino hacen lo que dice el gobierno central. Lo que acá buscamos es que den la información verídica lo que está pasando en el estado plurinacional de Bolivia. Es por eso que hoy más que nunca unidos debemos estar ante estos ataques, ante este, lamentablemente el gobierno que está causando a nuestro país, queriendo exterminar al movimiento indígena campesino a las 36 nacionalidades y adueñarse por sus intereses propios dirigidos desde Estados Unidos y otros países.

Muchísimas gracias,