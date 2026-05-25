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25 May 2026

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¿De que hablaron, en secreto, Peter Thiel y Kast?

por piensaChile

5 horas atrás 1 min lectura

¿De que hablaron, en secreto, Peter Thiel y Kast?
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Imagen superior: Peter Thile, líder y vocero de lo que se denomina la “república tecnológica” y número 83 entre los mayores billonarios del mundo según Forbes, se juntó en Santiago con Johannes Kaiser, José Piñera y el Presidente José Antonio Kast. En una reunión privada y sin agenda.

25 de mayo de 2026

El análisis periodístico de la visita del cofundador de Palantir, Peter Thiel, a Chile pone el foco en sus encuentros estratégicos con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Hernán Larraín Matte cuestionó en T13 Radio los objetivos detrás de estas reuniones y la posible implementación de tecnologías de vigilancia de datos que desafían los límites de la democracia liberal. Se investiga además un eventual paso del magnate por el Palacio de La Moneda y su vinculación con los sectores más extremos de la derecha nacional.

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Etiquetas #chile #gobierno kast #peter thiel
Cultura, Declaraciones, Democracia, Derechos de los niños

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