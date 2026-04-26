Una nueva forma de capital está ascendiendo: el capital en la nube — máquinas algorítmicas en red que otorgan a sus dueños poderes notables para modificar nuestra conducta. Y así como los financieros necesitaban el neoliberalismo, los señores de la tecnología de hoy necesitan una nueva ideología para legitimar su dominio. Yo la llamo techlordism [tecnoseñorío].

Durante medio siglo, el neoliberalismo fue el credo indiscutido de la élite global. Nacido de las cenizas de Bretton Woods, santificó la emancipación del capital financiero de las ataduras regulatorias del New Deal. Su genio no fue la originalidad sino la actitud.

A diferencia de Adam Smith o John Stuart Mill — quienes se preocupaban por el momento preciso en que los mercados podían fallar — los neoliberales declararon al mercado infalible. Incluso cuando Wall Street hundió nuestras economías, insistieron en que la intervención humana solo empeoraría las cosas. Eso les venía de perlas a los financieros. Pero esa época terminó.

Una nueva forma de capital está ascendiendo: el capital en la nube — máquinas algorítmicas en red que otorgan a sus dueños poderes notables para modificar nuestra conducta. Y así como los financieros necesitaban el neoliberalismo, los señores de la tecnología de hoy necesitan una nueva ideología para legitimar su dominio. Yo la llamo tecnoseñorío.

El trabajo del neoliberalismo era proveer una cobertura ideológica y pseudocientífica para el reciclaje incesante de dólares a través de los déficits usamericanos. El trabajo del tecnoseñorío es mucho más radical: proveer la cobertura ideológica para colonizarlo todo — el esfuerzo humano, las instituciones estatales y el propio Wall Street.

Consideremos los tres frentes. Primero, el tecnoseñorío debe legitimar el reemplazo de los humanos falibles y rebeldes por el capital en la nube en todos los ámbitos, desde la medicina hasta la traducción de poesía y la crianza de niños. ¿Por qué? Porque mientras más profunda sea la penetración, mayores serán las rentas en la nube para la clase tecnofeudal.

Segundo, debe legitimar la colonización del estado — privatizar los datos públicos, conectar sistemas a la agencia tributaria y al Pentágono, como ya lo han hecho el DOGE de Elon Musk y Palantir de Peter Thiel.

Tercero, debe legitimar la colonización de Wall Street, fusionando el capital en la nube con los servicios financieros para crear unas finanzas en la nube sin trabas fuera de los mercados tradicionales.

La nueva ideología ya está aquí. El tecnoseñorío muta el transhumanismo, así como el neoliberalismo mutó el liberalismo clásico. Reemplaza al Homo Economicus neoliberal por un HumAIn amorfo — un continuo humano-IA — y sustituye el mercado divino por una nueva divinidad: el algoritmo divino, volviendo obsoletos los mercados descentralizados en favor del emparejamiento centralizado estilo Amazon.

Las repercusiones son impresionantes: vigilancia ubicua, selección automatizada de objetivos en los campos de batalla, inestabilidad macroeconómica (las rentas en la nube destruyen la demanda agregada), el fin de la democracia incluso como ideal (aplaudido por Peter Thiel), y la muerte de las universidades reemplazadas por aumentos personalizados por la IA.

Y sin embargo, la fealdad total del tecnoseñorío se ve mejor no en la teoría abstracta sino en los manifiestos tácitos de su vanguardia.

Un tuit reciente de Palantir expone con orgullo su programa señorial tecnológico [ver debajo]. Leyendo entre líneas, queda dolorosamente claro que Silicon Valley reconoce su deuda inconmensurable con la clase gobernante que rescató a los banqueros criminales mientras destruía el sustento de la mayoría de los usamericanos. De hecho, lo grita a los cuatro vientos: defenderá a esa clase gobernante hasta la muerte — literalmente — en nombre, supuestamente, de una mayoría que trata con desprecio.

Al mismo tiempo, Palantir tiene la mira puesta en varios paquetes de rentas. Por ejemplo, está acechando la Apple Store, babeando ante la idea de reemplazar tu iPhone con un dispositivo que disuelve lo que queda de tu privacidad. Palantir no regala nada; al contrario, crece sembrando miedo y vendiendo una falsa sensación de seguridad. Glorifica la fuerza bruta. La ética es para tontos, proclama. Lo que Occidente necesita es más del software asesino de Palantir.

Se vienen robots asesinos impulsados por IA, y la tarea de Palantir es lucrarse magníficamente construyéndolos primero, y preguntando después. Los tratados internacionales que limiten estas armas deben evitarse a toda costa. Cualquier pobre diablo que carezca de contactos para evitar las trincheras será reclutado — así que olvídate de pagar sueldo a los soldados usamericanos. Todos los flujos de ingresos deben converger en Palantir, donde los accionistas ganan mientras los no accionistas mueren.

Palantir trabaja a destajo para equipar a los Marines de USA con robots asesinos que les arrancan cualquier resto de juicio ético que les quede. En el frente interno, la sociedad usamericana debe ser vuelta perfectamente incapaz de cualquier debate que restrinja la capacidad de Palantir de eliminar cualquier oportunidad restante de rechazar las selecciones de objetivos de su software. Los funcionarios deben ser despedidos en masa — excepto unos pocos aprobados por Palantir y pagados con enormes salarios por los contribuyentes.

Pasando a la esfera política, Palantir sostiene que Donald Trump debe ser beatificado por haberse lanzado al servicio público. No perdonarlo todo a tipos como Trump arriesga nuestra alma — sin mencionar que abre la posibilidad de funcionarios que podrían restringir los poderes malévolos de Palantir. La política debe ser como la IA, carente de empatía humana. Aquellos que buscan salvar su alma en la política deben ser enviados al gulag de inmediato.

Hay algunas personas demasiado ansiosas por apresurar la desaparición de Palantir, señala la empresa. Deberían repensarlo, o si no. Mientras tanto, hay que felicitar a la empresa por desarrollar armas de destrucción masiva no nucleares, listas para añadir a la perspectiva del Armagedón nuclear varias amenazas nuevas impulsadas por IA para la existencia de la humanidad.

Como empresa patriota, Palantir está inmensamente orgulloso de que ningún país en la historia haya cometido tantos crímenes de guerra en nombre del progreso y la libertad como USA. Esto quizás tenga que ver con el hecho indiscutible de que USA ofrece una libertad infinita a empresas como Palantir para lucrarse espléndidamente infligiendo tanto daño a la humanidad. En la misma línea, el fascismo alemán y japonés debe ser engrandecido nuevamente. La desnazificación fue una “sobrecorrección” por la que Europa está pagando un alto precio. El pacifismo japonés también debe ser erradicado inmediatamente.

Dirigiéndose a los melindrosos ciudadanos usamericanos, los directivos de Palantir les piden que aplaudan a quienes monopolizan todo mediante generosos contratos gubernamentales. Lo que es bueno para sus ganancias debe ser excelente para USA. En cuanto a los multimillonarios, no deben conformarse con sus miles de millones. Deben esforzarse por volverse aún más obscenamente ricos promoviendo grandes narrativas que convenzan a los pobres de usar su libertad para dar más poder a los multimillonarios. Y, por cierto, añaden, “Palantir ama a Elon”, especialmente su gran narrativa inspirada en el apartheid.

Derribando aún más barreras éticas, Silicon Valley debe ser libre de hacer en las ciudades usamericanas lo que hizo en Gaza. Algunos políticos parecen reacios a conceder a Palantir el derecho de aniquilar todas las libertades civiles y derechos humanos restantes. Ellos también deben ser silenciados. El sindicato epsteinesco debe ser olvidado, no sea que gente encantadora como Trump y los Clinton se desanimen a entrar al gobierno. La arena pública debe estar libre de escrutinio, a menos que entren subversivos como Sanders o Mamdani.

Las figuras públicas banales son geniales siempre que le den a Palantir jugosos contratos. Las figuras públicas coloridas que hacen lo mismo también son bienvenidas. Las masas necesitan mucho más opio — pues parecen insuficientemente embriagadas para que Palantir pueda proseguir su sometimiento total sin obstáculos. Cuestionar la superstición organizada es, en este contexto, intolerable y debe cesar. Es hora de traer de vuelta la jerarquía de razas de Hitler, con los fundadores de Palantir y Elon en su cumbre aria.

La idea de que está mal juzgar a alguien por el color de su piel, etnia o religión debe ser desechada. Los negros, musulmanes, la mayoría de los asiáticos y, por supuesto, las mujeres, son Untermenschen. Los machos occidentales han resistido durante medio siglo poner a estos subhumanos en su lugar en nombre de la inclusividad. Fue un error. Los subhumanos nunca deben ser admitidos, excepto como sirvientes o proveedores de servicios sexuales — al menos hasta que Palantir y Tesla puedan perfeccionar nuestros androides, en cuyo caso serán superfluos.

Esto es el tecnoseñorío. No es una hipérbole. Es la ideología que ya se está escribiendo en código, contratos y misiles Tomahawk. El neoliberalismo ha muerto. Lo que viene hará que la Gran Crisis Financiera de 2008 parezca un día de campo. La única pregunta es si suficientes de nosotros lo reconoceremos antes de que el algoritmo divino haga imposible reconocer algo — o a alguien — fuera de la nube.

Mis comentarios sobre el manifiesto de 22 puntos de Palantir

Yanis Varoufakis, 20/4/2026

Palantir tuvo la amabilidad de resumir su ideología horrible en 22 puntos. Y yo he tomado la libertad de anotar cada uno de ellos. Aquí está mi interpretación (en cursiva) de los 22 puntos (en negrita):

1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación.

Yanis Varoufakis:. Silicon Valley tiene una deuda inconmensurable con la clase gobernante que rescató a los banqueros criminales que destruyeron el sustento de la mayoría de los usamericanos. La élite ingenieril de Silicon Valley defenderá a esa clase gobernante hasta la muerte (¡literalmente!), en nombre de la mayoría de los usamericanos a quienes tratan con desprecio — es decir, como ganado que ha perdido su valor de mercado.

2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestra mayor creación, si no el logro supremo como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y restringiendo nuestro sentido de lo posible.

Yanis Varoufakis: Palantir está acechando la Apple Store, babeando ante la perspectiva de crear su propio feudo tecnofeudal. Es hora de reemplazar el iPhone con otro dispositivo que disuelva lo que queda de la privacidad de la gente.

3. El correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización, y de hecho de su clase gobernante, solo será perdonada si esa cultura es capaz de ofrecer crecimiento económico y seguridad para el público.

Yanis Varoufakis: Palantir no regalará nada. Solo le importa su propio crecimiento, que persigue sembrando miedo para poder vender una falsa sensación de seguridad.

4. Se han expuesto los límites del poder blando, de la sola retórica elevada. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un llamado moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre software.

Yanis Varoufakis: ¡Gloria a la fuerza bruta! La ética es para tontos. Occidente necesita más del software asesino de Palantir.

5. La cuestión no es si se construirán armas de IA; es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a darse el lujo de debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicaciones militares y de seguridad nacional críticas. Ellos procederán.

Yanis Varoufakis: Se vienen robots asesinos impulsados por IA. La tarea es lucrarse magníficamente construyendo robots asesinos primero y preguntar después. Para poder hacerlo, Palantir hará lo que sea necesario para evitar a toda costa cualquier tratado internacional que limite los robots asesinos impulsados por IA.

6. El servicio nacional debería ser un deber universal. Deberíamos, como sociedad, considerar seriamente alejarnos de una fuerza completamente voluntaria y solo librar la próxima guerra si todos comparten el riesgo y el costo.

Yanis Varoufakis: Cada pobre diablo (que carezca de los contactos para evitar ser arrojado a las trincheras con drones asesinos apuntándoles desde el cielo) debe ser reclutado en el ejército. Olvídate de pagar salario a los soldados. Todos los pagos deben dirigirse a Palantir, donde nuestra propia gente cumplirá su “servicio nacional” — dejando que los no accionistas mueran.

7. Si un Marine estadounidense pide un mejor rifle, debemos construirlo; y lo mismo aplica al software. Debemos, como país, ser capaces de continuar un debate sobre la conveniencia de una acción militar en el extranjero mientras permanecemos inquebrantables en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se expongan al peligro.

Yanis Varoufakis: Palantir trabaja a destajo para equipar a los Marines usamericanos con robots asesinos que les quitan a los Marines lo que les queda de juicio ético en el campo de batalla. La sociedad estadounidense debe ser vuelta perfectamente incapaz de cualquier debate que restrinja la capacidad de Palantir de lograr que el ejército estadounidense elimine cualquier oportunidad restante de rechazar las selecciones de objetivos de su software.

8. Los servidores públicos no necesitan ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que compensara a sus empleados de la manera en que el gobierno federal compensa a los servidores públicos tendría problemas para sobrevivir.

Yanis Varoufakis: Palantir deplora el hecho de que el sector público aún no esté totalmente desprovisto de conciencia. Los servidores públicos deben ser despedidos en masa, excepto unos pocos aprobados por Palantir que recibirán salarios enormes, pagados por los contribuyentes.

9. Deberíamos mostrar mucha más gracia hacia aquellos que se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón — un desechamiento de toda tolerancia a las complejidades y contradicciones de la psique humana — podría dejarnos con un elenco de personajes al timón que podríamos llegar a lamentar.

Yanis Varoufakis:. Palantir cree que Donald Trump debe ser beatificado por haberse lanzado al servicio público. No perdonarlo todo a tipos como Trump arriesga nuestra alma, sin mencionar que abre la posibilidad de funcionarios que restrinjan el proyecto maligno de Palantir.

10. La psicologización de la política moderna nos está desviando. Aquellos que buscan en la arena política nutrir su alma y sentido de sí mismos, que confían demasiado en que su vida interna se exprese en personas que quizás nunca conocerán, quedarán decepcionados.

Yanis Varoufakis:. La política debe ser como la IA, carente de cualquier cosa que pueda confundirse con empatía humana. ¡Aquellos que buscan nutrir su alma y sentido de sí mismos en la arena política deben ser enviados al gulag de inmediato!

11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado ansiosa por apresurar, y a menudo se regocija de, la desaparición de sus enemigos. La derrota de un oponente es un momento para detenerse, no para regocijarse.

Yanis Varoufakis: Hay algunas personas demasiado ansiosas por apresurar la desaparición de Palantir. Deberían repensarlo, ¡o si no!

12. La era atómica está terminando. Una era de disuasión, la era atómica, está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la IA está por comenzar.

Yanis Varoufakis: Palantir no fabrica armas nucleares pero está desarrollando con alegría otras armas de destrucción masiva. Anunciamos con orgullo que ahora estamos listos para añadir al Armagedón nuclear la amenaza impulsada por IA a la existencia de la humanidad.

13. Ningún otro país en la historia del mundo ha hecho avanzar más los valores progresistas que este. USA está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuánta más oportunidad existe en este país para quienes no son élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta.

Yanis Varoufakis: Ningún otro país en la historia del mundo ha cometido tantos crímenes de guerra en nombre del progreso y la libertad. USA ofrece una libertad infinita a personas como los fundadores de Palantir para lucrarse tan espléndidamente infligiendo tanto daño a la humanidad.

14. El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente larga. Demasiados han olvidado o quizás dan por sentado que casi un siglo de alguna versión de paz ha prevalecido en el mundo sin un conflicto militar entre grandes potencias. Al menos tres generaciones — miles de millones de personas y sus hijos y ahora nietos — nunca han conocido una guerra mundial.

Yanis Varoufakis: El poder estadounidense se ha deleitado causando una guerra tras otra, un golpe de estado tras otro, un desastre financiero evitable tras otro. Demasiados han olvidado o quizás dan por sentada la capacidad de USA para librar guerras interminables en nombre de la paz y la democracia.

15. La castración de posguerra de Alemania y Japón debe ser deshecha. El desarme de Alemania fue una sobrecorrección por la que Europa está pagando un alto precio. Un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con cambiar el equilibrio de poder en Asia.

Yanis Varoufakis: ¡El fascismo alemán y japonés debe ser engrandecido nuevamente! La desnazificación de Alemania fue una sobrecorrección por la que Europa está pagando un alto precio. ¡Un compromiso similar y totalmente fuera de lugar con el pacifismo japonés también debe cesar inmediatamente!

16. Deberíamos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado ha fallado en actuar. La cultura casi se burla del interés de Musk por las grandes narrativas, como si los multimillonarios debieran simplemente quedarse en su carril de enriquecerse… Cualquier curiosidad o interés genuino en el valor de lo que ha creado es esencialmente desestimado, o quizás acecha debajo de un desprecio apenas velado.

Yanis Varoufakis: Deberíamos aplaudir a quienes intentan monopolizarlo todo mediante generosos contratos gubernamentales. Los multimillonarios no deben conformarse con sus miles de millones. Para volverse aún más obscenamente ricos necesitan grandes narrativas que les ayuden a convencer a los pobres de usar su libertad para mantener a los multimillonarios en el poder. Y, por cierto, Palantir ama a Elon, especialmente su gran narrativa inspirada en el apartheid.

17. Silicon Valley debe desempeñar un papel en abordar la delincuencia violenta. Muchos políticos en USA básicamente se han encogido de hombros en cuanto a la delincuencia violenta, abandonando cualquier esfuerzo serio para resolver el problema o asumir riesgos con sus electores o donantes para proponer soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.

Yanis Varoufakis:. Silicon Valley debe ser libre de hacer en las ciudades usamericanas lo que hizo en Gaza. Muchos políticos en USA básicamente se han encogido de hombros cuando se trataba de conceder a Palantir el derecho de aniquilar todas las libertades civiles y derechos humanos restantes. Esto debe cesar.

18. La exposición despiadada de la vida privada de las figuras públicas aleja demasiado talento del servicio gubernamental. La arena pública — y los ataques superficiales y mezquinos contra aquellos que se atreven a hacer algo más que enriquecerse — se ha vuelto tan implacable que la república se queda con un grupo significativo de recipientes vacíos ineficaces cuya ambición uno perdonaría si hubiera alguna estructura de creencia genuina acechando en su interior.

Yanis Varoufakis: El sindicato de Epstein debe ser olvidado, no sea que gente encantadora como Trump y los Clinton se desanimen a entrar al gobierno. La arena pública debe estar libre de escrutinio, a menos que entren subversivos como Sanders o Mamdani.

19. La cautela en la vida pública que fomentamos sin querer es corrosiva. Aquellos que nunca dicen nada malo a menudo no dicen mucho en absoluto.

Yanis Varoufakis:Amamos a las figuras públicas banales siempre que le den a Palantir todos los jugosos contratos. También amamos a las figuras públicas coloridas que le dan a Palantir todos los jugosos contratos.

20. La intolerancia generalizada hacia la creencia religiosa en ciertos círculos debe ser resistida. La intolerancia de la élite hacia la creencia religiosa es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos dentro de él afirmarían.

Yanis Varoufakis: Necesitamos más opio para las masas, pues no están suficientemente embriagadas para que podamos proseguir sin obstáculos su sometimiento total. Cuestionar la superstición organizada es peligroso y debe cesar.

21. Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. La crítica y los juicios de valor están prohibidos. Sin embargo, este nuevo dogma ignora el hecho de que ciertas culturas e incluso subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres, o peor, regresivas y dañinas.

Yanis Varoufakis: Es hora de traer de vuelta la jerarquía racial de Hitler, con los fundadores de Palantir y Elon en su cumbre aria. La idea de que está mal juzgar a alguien por el color de su piel, su origen étnico o su religión debe ser desechada.

22. Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. La crítica y los juicios de valor están prohibidos. Sin embargo, este nuevo dogma ignora el hecho de que ciertas culturas e incluso subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres, o peor, regresivas y dañinas.

Yanis Varoufakis: Los negros, musulmanes, la mayoría de los asiáticos, y por supuesto las mujeres, son Untermenschen. Los machos en Estados Unidos, y más ampliamente en Occidente, han resistido durante medio siglo poner a estos subhumanos en su lugar en nombre de la inclusividad. Fue un error. Estos subhumanos nunca deben ser admitidos, excepto como sirvientes o proveedores de servicios sexuales — al menos hasta que podamos mejorar nuestros robots, en cuyo caso no los necesitaremos en absoluto.

*Fuente: Faustotounsi