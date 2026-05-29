El Plan secreto de Kast para comprar periodistas, medios y engañar a la gente
por Macarena Ilharreborde (Chile)
3 horas atrás 2 min lectura
29 de mayo de 2026
He aquí van un par de guindas de lo que contiene el plan:
DÍAS 0 (Antes del cambio de mando)
Se trata aquí de listar acciones necesarias para habilitar la ejecución de #Desafío90 y la instalación del
gobierno
1. Disponer de planes de acción para:
a. una marcha ciudadana violenta
b. la violencia de los overoles blancos
c. recuperación de poblaciones de las manos del narco y definir cuáles
d. desalojar una toma y la elección de cuál asumiendo fallo
e. Temucuicui u otro lugar emblemático Araucanía
f. Huelga empleados públicos o de centros neurálgicos como puertos
2. Nombrar ministros a partir del 5 de enero y convertirlos en actores comunicacionales. En voceros, un gabinete en la sombra, para llenar el espacio comunicacional enero-marzo y entregar la pauta del nuevo gobierno a los parlamentarios en ejercicio que seguirán tramitando proyectos claves.
Los futuros ministros opinarán sobre la contingencia, se reunirán con actores relevantes y estarán en terreno.
3. Efectuar una activa labor pre-legislativa incorporando a los parlamentarios al análisis de los proyectos de ley o indicaciones para acelerar así su tramitación. Buscar en ambas cámaras 2 o 3 parlamentarios de distintos partidos que “apadrinen” los proyectos de ley que formen parte del
#Desafío90. La composición del Congreso obliga a un trabajo profundo.
4. Efectuar reuniones primero informativas y luego de trabajo (para adelantar la agenda de los 90 días) con Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Contraloría, Corte Suprema, Fiscal Nacional, Gobernadores / Alcaldes, Banco Central, etc.
5. Acciones para incrementar la vinculación y relacionamiento con los medios, columnistas, panelistas, etc. Buscar e “Inflar” activamente periodistas afines.
Aquí va el texto completo:Desafio90 de Kast
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