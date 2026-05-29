El Plan secreto de Kast para comprar periodistas, medios y engañar a la gente

29 de mayo de 2026

He aquí van un par de guindas de lo que contiene el plan:

DÍAS 0 (Antes del cambio de mando)

Se trata aquí de listar acciones necesarias para habilitar la ejecución de #Desafío90 y la instalación del

gobierno

1. Disponer de planes de acción para:

a. una marcha ciudadana violenta

b. la violencia de los overoles blancos

c. recuperación de poblaciones de las manos del narco y definir cuáles

d. desalojar una toma y la elección de cuál asumiendo fallo

e. Temucuicui u otro lugar emblemático Araucanía

f. Huelga empleados públicos o de centros neurálgicos como puertos

2. Nombrar ministros a partir del 5 de enero y convertirlos en actores comunicacionales. En voceros, un gabinete en la sombra, para llenar el espacio comunicacional enero-marzo y entregar la pauta del nuevo gobierno a los parlamentarios en ejercicio que seguirán tramitando proyectos claves.

Los futuros ministros opinarán sobre la contingencia, se reunirán con actores relevantes y estarán en terreno.

3. Efectuar una activa labor pre-legislativa incorporando a los parlamentarios al análisis de los proyectos de ley o indicaciones para acelerar así su tramitación. Buscar en ambas cámaras 2 o 3 parlamentarios de distintos partidos que “apadrinen” los proyectos de ley que formen parte del

#Desafío90. La composición del Congreso obliga a un trabajo profundo.

4. Efectuar reuniones primero informativas y luego de trabajo (para adelantar la agenda de los 90 días) con Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Contraloría, Corte Suprema, Fiscal Nacional, Gobernadores / Alcaldes, Banco Central, etc.

5. Acciones para incrementar la vinculación y relacionamiento con los medios, columnistas, panelistas, etc. Buscar e “Inflar” activamente periodistas afines.

Aquí va el texto completo: