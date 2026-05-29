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29 May 2026

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«Este gobierno se desploma muy rápido»

por Piensa Prensa

9 mins atrás 1 min lectura

«Este gobierno se desploma muy rápido»
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29 de mayo de 2026

Cristóbal Rodríguez es vocero nacional de MODATIMA

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Etiquetas #agua #avance del desierto #gobernar para el 1% #gobierno kast #improvisacion #recortes #sequía
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