«Este gobierno se desploma muy rápido»
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por Piensa Prensa
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29 de mayo de 2026
Estamos sufriendo un gobierno increíblemente incapaz, desordenado, sin preparación, improvisando en todas las áreas.
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29 de mayo de 2026
Se propone copar el debate público con una masa de cambios. Algunos serán bloqueados, pero muchos traspasarán los obstáculos precisamente porque la estrategia es agobiar a quienes se opongan, aprovechando la popularidad inicial. Es indispensable avanzar rápido en lo más urgente, lo más cercano al ciudadano y lo más lograble.
Teatro Municipal de Viña del Mar: ¿Concierto de Fraternidad? ¡Los genocidas del pueblo Palestino no pueden hablar de fraternidad!
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2 días atrás
27 de mayo de 2026
Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.
Bolivia, Cochabamba: Caravana popular llega al cuartel de la 9. División para entregar mensaje rechazando intento de imponer Estado de Sitio
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3 días atrás
26 de mayo de 2026
“Estamos en movilización y acciones de los cinco municipios de las Seis Federaciones. Nuestra base está totalmente furiosa. El Gobierno está pretendiendo sacar un estado de sitio que, de antemano, no vamos a aceptar. Va a depender de la Policía y el Ejército, qué decisión va a tomar”
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