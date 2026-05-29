Magnifica Humanitas, «la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial»
por Papa Leo XIV
44 mins atrás 5 min lectura
29 de mayo de 2026
Magnifica humanitas, la primera encíclica del #PapaLeónXIV 🙏 Una encíclica dedicada a ti. Dedicada a tu magnífica humanidad, que debemos cuidar y custodiar.
Magnifica Humanitas
Papa Leo XIV
—Resumen
Introducción
León enmarca la encíclica en dos imágenes bíblicas: la Torre de Babel —un proyecto concebido sin referencia a Dios, fundado en la homogeneización en lugar de la comunión— y la reconstrucción de los muros de Jerusalén descrita en Nehemías, que muestra cómo una ciudad renace por la responsabilidad compartida, con Dios en el centro. Advierte contra el “síndrome de Babel”: la idolatría del beneficio, la uniformidad que borra las diferencias, y la pretensión de que un lenguaje digital pueda traducir el misterio de la persona humana en datos y rendimiento. Llama a elegir, en cambio, el “camino de Nehemías”, trabajando juntos para construir una ciudad de paz y dignidad.
Capítulo 1 — Un enfoque dinámico fiel al Evangelio
Este capítulo resume cómo la Doctrina Social de la Iglesia se fue configurando a través del reciente magisterio pontificio y del Concilio Vaticano II. Presenta la inteligencia artificial como un desarrollo que desafía las categorías de la Doctrina Social desde dentro, exigiendo su ulterior desarrollo en fidelidad al Evangelio. Clarifica los principios fundamentales sobre cómo la Iglesia existe en la historia y se relaciona con el mundo, reconociendo la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre la comunidad eclesial y la política. La Iglesia no pretende asumir las funciones del Estado, pero cuando la dignidad humana es violada o la política fracasa, debe hacer oír su voz —no para dominar, sino para promover la comunión.
Capítulo 2 — Fundamentos y principios de la Doctrina Social de la Iglesia
León destaca cinco principios —el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social— como lente para interpretar las “cosas nuevas” de nuestro tiempo y proteger a la persona humana en la era de la IA. Subraya que todo ser humano tiene dignidad simplemente por existir, por haber sido querido y amado por Dios. Señala que hoy, entre los bienes destinados universalmente a todos, debemos incluir las patentes, los algoritmos, las plataformas digitales, la infraestructura tecnológica y los datos. Advierte que la propiedad privada nunca ha sido considerada absoluta en la tradición cristiana, y que el cuidado de la casa común exige regular la tecnología para respetar el medioambiente y evitar nuevas formas de explotación.
Capítulo 3 — Tecnología y dominación: la grandeza de la humanidad a la luz de las promesas de la IA
León critica el paradigma tecnocrático —la lógica de la eficiencia, el control y el beneficio— que ha sido amplificado por la IA, la robótica y la biotecnología. Advierte que la IA “nunca es una cuestión puramente técnica”: cuando penetra en procesos que afectan la vida de las personas, toca derechos, oportunidades y libertades. Existe el riesgo de delegar decisiones a sistemas automatizados incapaces de compasión, misericordia o perdón. Exige que la responsabilidad esté claramente definida en cada etapa del diseño y uso de la IA, con marcos jurídicos sólidos y supervisión independiente. Su llamado central es “desarmar la IA” —liberarla de la mentalidad de competencia armada y control monopolístico— sin rechazar la tecnología, sino impidiendo que domine a la humanidad. Critica también el transhumanismo y el posthumanismo como visiones que tratan al ser humano como algo a perfeccionar o superar, facilitando que se acepte que algunas vidas son menos dignas.
Capítulo 4 — Custodiar la humanidad en tiempos de transformación: verdad, trabajo, libertad
La transformación digital exige redescubrir la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización. En cuanto a la verdad, León advierte que la IA amplifica la desinformación y difumina los límites entre hechos y opiniones; la indiferencia ante la verdad conduce, lenta pero inexorablemente, al totalitarismo. Pide una “ecología de la comunicación”. En cuanto al trabajo, afirma que la convergencia de la automatización, la robótica y la IA está transformando rápidamente la estructura laboral, y que ya no es posible confiar en la “mano invisible” del mercado. En cuanto a la libertad, señala los riesgos del control social mediante la recolección masiva de datos, las nuevas formas de esclavitud en las cadenas de suministro digitales —incluyendo niños en la extracción de minerales y trabajadores mal remunerados que etiquetan datos para entrenar modelos de IA— y las nuevas formas de colonialismo digital que se apropian de datos personales. Incluye un notable reconocimiento de la propia complicidad histórica de la Iglesia con la esclavitud, pidiendo perdón y señalándola como llamado a la vigilancia hoy.
Capítulo 5 — La cultura del poder y la civilización del amor
León aborda cómo la tecnología desvinculada de la ética hace que las decisiones sobre la vida y la muerte sean más rápidas e impersonales, rebajando el umbral para el uso de la fuerza. Denuncia una “cultura del poder” marcada por la polarización, la violencia y los imperialismos en pugna. Declara que la teoría de la “guerra justa” ha quedado obsoleta, y condena la industria armamentística, los arsenales nucleares y el uso de la IA en la guerra, insistiendo en que “ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”. Critica la Realpolitik como irresponsable y pide marcos internacionales para frenar la carrera armamentista tecnológica. Frente a esto, propone una “civilización del amor”, construida no con gestos espectaculares, sino con pequeños y perseverantes actos de fidelidad. Ofrece cinco caminos: desarmar las palabras, construir la paz desde la justicia, adoptar la perspectiva de las víctimas, cultivar un realismo sano y revitalizar el diálogo y el multilateralismo.
Texto completo, en audio, de Carta Encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV:
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