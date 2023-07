Nos ha dejado Sinead O’Connor, la mujer que se atrevió a romper la foto del Papa. ¿Por qué? 

A su turno, O’Connor –cabeza rapada, vestido blanco– se dispuso entonces a interpretar una versión a capella de “War”, la sobria y combativa canción de Bob Marley and The Wailers, incluida en el no menos desafiante disco Rastaman Vibration. El set era austero: apenas unas velas y un pie de micrófono, sobre el que reposaba una cinta verde, amarilla y roja, los colores de la bandera de Etiopía, reconocible emblema del culto rastafari. La intérprete de “Nothing Compares to You”, sin embargo, comenzó a cantar una variación del original, con nuevos versos que parecían denunciar los abusos sexuales en la iglesia.

Aproximadamente a los tres minutos de performance -ya de por sí profundamente disruptiva en el contexto de un show cómico-, O’Connor tuvo un gesto que, transmitido en directo para millones de espectadores, marcaría su carrera y, de algún modo, la historia de la televisión norteamericana: mostró a cámara una foto del entonces papa Juan Pablo II y procedió a partirla en varios pedazos al tiempo que cantaba “Sabemos que ganaremos. Confiamos en la victoria del bien sobre el mal”.

Fue un escándalo. O’Connor fue inmediatamente blanco de críticas devastadoras desde (casi) todos los sectores; incluso de parodias en sucesivas emisiones de SNL. Apenas dos semanas más tarde, se presentó en el Madison Square Garden, en el marco de un tributo a Bob Dylan, y los abucheos alcanzaron tal nivel que fue imposible escucharla cantar “I Believe in You”.

Sinéad se retiró entonces de la exposición pública por un tiempo. Incluso se especuló con que habría abandonado la música. Y si bien esto no fue así, y aún se la escucharía en otras incursiones musicales y también envuelta en noticias de diverso tipo e impacto, aquella foto rota del papa en Saturday Night Live quedaría como una de las imágenes más “emblemáticas” de su carrera, allí, junto al inolvidable clip de “Nothing Compares to You”.

La artista explicaría aquella acción mucho más tarde, en sus memorias, de estos términos: “Mi intención fue siempre romper la foto del Papa que tenía mi mamá. Representaba las mentiras, los mentirosos y el abuso”. Contó en esas páginas que había estado en la casa de su madre, luego de su muerte, y que había “agarrado la única foto que ella había colgado en su dormitorio: la del papa Juan Pablo II”.

“No sabía dónde, cuándo o cómo lo haría, pero la rompería cuando llegara el momento justo. Y con eso en mente, la llevé cuidadosamente conmigo a todas partes desde entonces. Porque a nadie nunca le importaron una mierda los niños de Irlanda”, escribió.

*Fuente: RollingStone

