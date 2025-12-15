Articulos recientes

15 Dic 2025

Noticias

Declaraciones, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Pueblos en lucha

Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast

por Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria

7 mins atrás 1 min lectura

Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast
15 de diciembre de 2025

Como Espacios de Memoria y Memoriales que integramos la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, enfrentamos este escenario con claridad y firmeza: NO guardaremos silencio frente a proyectos políticos que amenazan la verdad histórica, la justicia y los Derechos Humanos.

Etiquetas #coordinadora nacional de sitios de memoria #triunfo de kast
Declaraciones, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Pueblos en lucha

Declaraciones, Pueblos en lucha, Resistencia

"...los derechos no son privilegios, y el futuro no se negocia". La lucha continúa

