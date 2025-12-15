Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast
por Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria
7 mins atrás 1 min lectura
15 de diciembre de 2025
Como Espacios de Memoria y Memoriales que integramos la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, enfrentamos este escenario con claridad y firmeza: NO guardaremos silencio frente a proyectos políticos que amenazan la verdad histórica, la justicia y los Derechos Humanos.Comunicado triunfo de José Antonio Kast - Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria (1)
Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast
Artículos Relacionados
«Venezuela, la oscura causa» Documental sobre las verdaderas razones del ataque imperial
por Hernando Calvo Ospina (Venezuela)
8 años atrás 1 min lectura
Un viaje a los pueblos fumigados
por Fernando 'Pino' Solanas (Argentina)
8 años atrás 1 min lectura
José Vizner (España), al gobierno: «No nos asustan, somos periodistas»
por José Vizner (España)
1 año atrás 1 min lectura
La Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, Chile, 1925
por Sergio Grez Toso (Chile)
9 años atrás 126 min lectura
La gesta emancipadora hacia la integración de América Latina (1/2)
por Salim Lamrani (Francia)
11 años atrás 10 min lectura
Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast
por Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria
20 segundos atrás
15 de diciembre de 2025
Como Espacios de Memoria y Memoriales que integramos la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, enfrentamos este escenario con claridad y firmeza: NO guardaremos silencio frente a proyectos políticos que amenazan la verdad histórica, la justicia y los Derechos Humanos.
«…los derechos no son privilegios, y el futuro no se negocia». La lucha continúa
por Hugo Gutierrez (Chile)
33 mins atrás
15 de diciembre de 2025
«Desde la izquierda sabemos algo que otros olvidan: los cambios profundos nunca han sido lineales. Cada avance ha tenido retrocesos, cada conquista ha nacido de la perseverancia tras la frustración. Hoy no bajamos la cabeza; hoy tomamos aire, aprendemos y seguimos.»
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
6 días atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
3 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.