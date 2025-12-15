La ultraderecha llega a La Moneda
por La Base (España)
13 horas atrás 1 min lectura
15 de diciembre de 2025
En el programa de hoy, 15/12/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Eduardo García y Manu Levin analizan la vuelta de la ultraderecha a la presidencia de Chile tras la victoria de José Antonio Kast. Con la colaboración de Javier Pineda (Abogado y Director de El Ciudadano) y Hassan Akram (La voz de los que sobran).
Chile confirma que la izquierda debe responder los golpes de la ultraderecha
por Juan Carlos Monedero (España)
41 segundos atrás
16 de diciembre de 2025
En entrevista, el analista Juan Carlos Monedero analiza a fondo el avance de la ultraderecha, cómo logra conquistar el voto popular, qué errores está cometiendo la izquierda y cuáles son los riesgos reales que se ciernen sobre Brasil, México y Colombia.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
7 días atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
3 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
