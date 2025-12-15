La ultraderecha llega a La Moneda

15 de diciembre de 2025

En el programa de hoy, 15/12/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Eduardo García y Manu Levin analizan la vuelta de la ultraderecha a la presidencia de Chile tras la victoria de José Antonio Kast. Con la colaboración de Javier Pineda (Abogado y Director de El Ciudadano) y Hassan Akram (La voz de los que sobran).

