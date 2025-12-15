Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
16 Dic 2025

Noticias

Análisis, Politica

La ultraderecha llega a La Moneda

por La Base (España)

13 horas atrás 1 min lectura

La ultraderecha llega a La Moneda
Compartir:

15 de diciembre de 2025

En el programa de hoy, 15/12/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Eduardo García y Manu Levin analizan la vuelta de la ultraderecha a la presidencia de Chile tras la victoria de José Antonio Kast. Con la colaboración de Javier Pineda (Abogado y Director de El Ciudadano) y Hassan Akram (La voz de los que sobran).

Más sobre el tema:

La historia oculta de la familia Kast

Compartir:
Etiquetas #kast presidente #la base #neoliberalismo #progresismo #ultraderecha
Colombia, Imperialismo, NuestrAmérica

Trump sobre Petro: "es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga" (23 de octubre de 2025)

Declaraciones, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Pueblos en lucha

Comunicado sobre triunfo de José Antonio Kast

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.