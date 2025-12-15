Trump sobre Petro: «es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga» (23 de octubre de 2025)

15 de diciembre de 2025

Donald Trump, volvió a referirse a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, desde la Casa Blanca, y aseguró que “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, manifestó en una rueda de prensa.

Luego, el mandatario confirmó una dura medida contra el país en medio de las especulaciones de acciones de parte de la Casa Blanca. “Acabamos de suspender, a partir de hoy, todos los pagos a Colombia”, a pesar de asegurar que llegó a un acuerdo con el Gobierno colombiano.

“Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y ha lastimado mucho a su país”, dijo el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, sin dar más detalles del supuesto entendimiento con el Gobierno de Gustavo Petro.

Fuente: MSN 23 de octubre de 2025

Un mes mar tarde Marco Rubio viaja a Cali para una confrontación bilateral explosiva con Gustavo Petro tras crisis que llevó relaciones al borde del colapso total. Durante conferencia de prensa transmitida en vivo, el Secretario de Estado estadounidense PIERDE CONTROL y llama «MATÓN» al presidente colombiano frente a cámaras del mundo entero , como ya lo había hecho Trump, un mes antes. «Usted es un matón que protege narcotraficantes«, escupe Rubio con desprecio en territorio colombiano.

Aquí es relatado es enfrentamiento verbal entre el Presidente Petro y Marco Rubio, el 22 de noviembre de 2025

