Chile confirma que la izquierda debe responder los golpes de la ultraderecha

16 de diciembre de 2025

En entrevista, el analista Juan Carlos Monedero analiza a fondo el avance de la ultraderecha, cómo logra conquistar el voto popular, qué errores está cometiendo la izquierda y cuáles son los riesgos reales que se ciernen sobre Brasil, México y Colombia.

En este en vivo abordamos:

Qué explica la derrota de la izquierda en Chile

Cómo la ultraderecha gana elecciones sin ganar debates

Las fallas estratégicas, comunicacionales y organizativas de la izquierda

El peligro del triunfalismo y la desconexión con las bases

Los escenarios posibles para Brasil, México y Colombia

Porque la ultraderecha no avanza sola:

👉 avanza cuando la izquierda deja de escuchar,

👉 cuando gobierna sin explicar,

👉 cuando administra sin transformar.