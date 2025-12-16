Chile confirma que la izquierda debe responder los golpes de la ultraderecha
por Juan Carlos Monedero (España)
8 mins atrás 1 min lectura
16 de diciembre de 2025
En entrevista, el analista Juan Carlos Monedero analiza a fondo el avance de la ultraderecha, cómo logra conquistar el voto popular, qué errores está cometiendo la izquierda y cuáles son los riesgos reales que se ciernen sobre Brasil, México y Colombia.
En este en vivo abordamos:
Qué explica la derrota de la izquierda en Chile
Cómo la ultraderecha gana elecciones sin ganar debates
Las fallas estratégicas, comunicacionales y organizativas de la izquierda
El peligro del triunfalismo y la desconexión con las bases
Los escenarios posibles para Brasil, México y Colombia
Porque la ultraderecha no avanza sola:
👉 avanza cuando la izquierda deja de escuchar,
👉 cuando gobierna sin explicar,
👉 cuando administra sin transformar.
