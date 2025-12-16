Articulos recientes

16 Dic 2025

Noticias

Análisis, Entrevistas, Fascismo

Chile confirma que la izquierda debe responder los golpes de la ultraderecha

por Juan Carlos Monedero (España)

8 mins atrás 1 min lectura

16 de diciembre de 2025

En entrevista, el analista Juan Carlos Monedero analiza a fondo el avance de la ultraderecha, cómo logra conquistar el voto popular, qué errores está cometiendo la izquierda y cuáles son los riesgos reales que se ciernen sobre Brasil, México y Colombia.

En este en vivo abordamos:

Qué explica la derrota de la izquierda en Chile

Cómo la ultraderecha gana elecciones sin ganar debates

Las fallas estratégicas, comunicacionales y organizativas de la izquierda

El peligro del triunfalismo y la desconexión con las bases

Los escenarios posibles para Brasil, México y Colombia

Porque la ultraderecha no avanza sola:
👉 avanza cuando la izquierda deja de escuchar,
👉 cuando gobierna sin explicar,
👉 cuando administra sin transformar.

