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22 May 2026

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Bolivia, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios

El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: «Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz»

por Noticias Bolivia

6 mins atrás 1 min lectura

El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: «Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz»
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22 de mayo de 2026

Organizaciones Sociales responde a Rodrigo Paz y masifican las Movilizaciones para exigir su renuncia. Desde la Ciudad de El Alto las #Marchas continúan contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Organizaciones sociales ratifican las medida de presión y advierten que no se permitirá la privatización de las empresas estratégicas ni los recursos naturales y que se están masificando los bloqueos en la exigencia de la renuncia de #RodrigoPaz

  • Nelson de la Federación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Cochabamba FSUTCC, rechaza repleción Policial Militar y las declaraciones de Rodrigo Paz contra las movilizaciones y denuncia la injerencia extranjera
  • Autoconvocado de Palos Blancos en idioma Aymara insta a la unidad de la población para exigir la renuncia de Rodrigo Paz porque ya no se puede permitir que se gobierne bajo decretos

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Etiquetas #bolivia #hay hambre #protestas #que renuncie el gobierno #que se vayan los extranjeros
Bolivia, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios

El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: "Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz"

Colombia, Entrevistas, Politica

Entrevista con Iván Cepeda, Candidato a la presidencia de Colombia

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