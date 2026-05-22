El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: «Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz»

22 de mayo de 2026

Organizaciones Sociales responde a Rodrigo Paz y masifican las Movilizaciones para exigir su renuncia. Desde la Ciudad de El Alto las #Marchas continúan contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Organizaciones sociales ratifican las medida de presión y advierten que no se permitirá la privatización de las empresas estratégicas ni los recursos naturales y que se están masificando los bloqueos en la exigencia de la renuncia de #RodrigoPaz

Nelson de la Federación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Cochabamba FSUTCC, rechaza repleción Policial Militar y las declaraciones de Rodrigo Paz contra las movilizaciones y denuncia la injerencia extranjera

Autoconvocado de Palos Blancos en idioma Aymara insta a la unidad de la población para exigir la renuncia de Rodrigo Paz porque ya no se puede permitir que se gobierne bajo decretos