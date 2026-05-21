Silvio Rodríguez: «Esta presión es, en realidad, un asesinato en masa, y deberíamos estar indignados»

21 de mayo de 2026

Por Laura Lucchini

LA HABANA – Silvio Rodríguez, de 79 años, uno de los gigantes de la música cubana, autor de obras maestras como «Ojalá» y «Unicornio» y fundador del género «Nueva Trova Cubana», ha dedicado toda su vida a apoyar, directa o indirectamente, la Revolución. Hace unas semanas, ante la creciente amenaza estadounidense contra la isla, pidió un Kalashnikov: para luchar, si fuera necesario. Nos reunimos con él en sus estudios en el barrio de Playa, en La Habana, lugar por donde han pasado músicos como Leo Brouwer, Chucho Valdés, Compay Segundo, Omara Portuondo y Chico Buarque. Justo cuando empezamos a hablar, llega la noticia de la acusación contra Raúl Castro desde Florida.

¿Por qué ahora?

«Buscan, con el apoyo de los medios, un pretexto para crear una situación que justifique la acción militar. Una intervención armada o una incursión militar de algún tipo. Creo que de eso se trata: crear una situación favorable para emprender acciones agresivas.»

Usted pidió simbólicamente un Kalashnikov para luchar en caso de invasión…

«No lo pedí simbólicamente. Lo pedí de verdad. No puedo acostumbrarme a la idea de que haya gente de fuera invadiendo mi país para derrocar al gobierno. Si el gobierno es problemático, somos los cubanos quienes debemos exigir el cambio. No un país extranjero. ¿Con qué derecho? Defiendo mi patria; la historia de Cuba me ha enseñado a defender la soberanía. Me siento parte de esta historia.»

Pero ahora la situación es extrema…

Sí, porque el bloqueo y las sanciones nos están asfixiando gravemente. Los cortes de combustible están provocando el colapso del país, la educación y la salud pública. Cuba tenía un sistema de salud y educación que Obama comparó con el de países desarrollados. Pero ahora hay decenas de miles de personas esperando una cirugía. Entre ellas, miles de niños. No hay medicamentos. Esta presión es, en realidad, un asesinato en masa, y deberíamos estar indignados.

¿No cree que el gobierno cubano fue responsable de haber perdido oportunidades para implementar reformas y aperturas cuando era necesario?

Estoy convencido de que nuestro gobierno no hizo lo que debía a tiempo. Hace treinta años, Fidel dijo que nuestro modelo económico ni siquiera nos servía, y que «revolución» significaba cambiar todo lo que había que cambiar. ¿Por qué no se ha hecho? Evidentemente, hay un grupo de personas que todavía piensan de forma muy ortodoxa. No estaríamos aquí si hubiéramos introducido con mayor decisión una economía de mercado en nuestro país.

Tras 70 años de castrismo en el poder, la gran mayoría de la población no ha conocido otra alternativa. ¿Cómo puede surgir el cambio desde dentro?

«Depende de la voluntad de la élite política. Porque estoy seguro de que ya han recibido opiniones y advertencias. Durante más de diez años, yo mismo he publicado en mi blog opiniones de economistas cubanos que critican duramente ciertas iniciativas económicas y proponen medidas concretas. El problema es que no ha habido diálogo interno con esta élite gobernante».

¿Reconoces que hay una superpotencia que mantiene al resto a raya?

«En materia económica, sí.»

¿Esperas un cambio?

«Depende de lo que entendamos por cambio. Para mí, el cambio implicaría abordar los problemas económicos de manera diferente; eso supondría un cambio radical. Se necesitan otros cambios: espero una concepción distinta del poder. No tan vertical.»

Ya no estamos en la Guerra Fría, y Cuba parece estar más sola. Rusia expresa su solidaridad, pero los gestos concretos han sido insuficientes…

«Es cierto. Nunca hemos estado tan solos como ahora. Con la única excepción del gobierno mexicano. Vietnam, China y Rusia nos apoyan por sus lazos históricos, pero no en la medida necesaria.»

¿Nos enfrentamos a un cambio histórico?

He vivido muchos momentos peligrosos. Quizás por eso me siento más tranquilo. Ha habido otras situaciones extremas y las hemos superado. Sin embargo, me da pena por los más jóvenes que no tienen nuestra experiencia, y no es justo que estén pasando por esto.

¿Estás componiendo canciones?

Compongo música, no canciones. Porque la verdad es que no tengo ganas de escribir.

Acaban de anunciar la gira por España…

Empezaremos los ensayos en agosto, y la gira será en septiembre y octubre. Todos los miembros de la banda somos cubanos, pero algunos viven en el extranjero. Nos reunimos siempre que tenemos un proyecto.

¿Y alguna vez has pensado en irte de la isla?

No es algo que me plantee. Quizás si tuviera un problema de salud grave… Pero no, nunca lo he pensado, ni siquiera en los peores momentos.

Entrevista publicada originalmente en Repubblica

*Fuente para piensaChile: Segunda Cita 2 comentarios: