Bolivia: Pacto de Unidad revela injerencia Militar de EEUU y plan de Rodrigo Paz para atacar Movilizaciones
por Noticias Bolivia
13 mins atrás 1 min lectura
20 de mayo de 2026
Afligido, aislado, arrinconado ante la enorme movilización popular, el presidente boliviano llama a conformar un Consejo Económico y Social, «para escuchar sus necesidades» y hacer posible que participen todos los que quieran ser parte del gobierno. Durante 6 meses ha respondido con nuevas mentiras a lo que la población ha exigido. Ya es demasiado tarde para llamar ahora a participar. La ciudadanía ya perdió totalmente la confianza en el gobierno.
El Pacto de Unidad por el Pueblo, #CSUTCB denuncia la injerencia Militar de EEUU y los planes con grupos irregulares. El gobierno de Rodrigo Paz prepara el Estado de Sitio para atacar las Movilizaciones que exigen su renuncia.
Ante esto, el Pacto por la Unidad llamar a redoblar las movilizaciones y la unidad. ¡El gobierno no tiene otra alternativa que la de RENUNCIAR!
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