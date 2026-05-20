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20 May 2026

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Bolivia: Pacto de Unidad revela injerencia Militar de EEUU y plan de Rodrigo Paz para atacar Movilizaciones

por Noticias Bolivia

13 mins atrás 1 min lectura

Bolivia: Pacto de Unidad revela injerencia Militar de EEUU y plan de Rodrigo Paz para atacar Movilizaciones
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20 de mayo de 2026

Afligido, aislado, arrinconado ante la enorme movilización popular, el presidente boliviano llama a conformar un Consejo Económico y Social, «para escuchar sus necesidades» y hacer posible que participen todos los que quieran ser parte del gobierno. Durante 6 meses ha respondido con nuevas mentiras a lo que la población ha exigido. Ya es demasiado tarde para llamar ahora a participar. La ciudadanía ya perdió totalmente la confianza en el gobierno.

El Pacto de Unidad por el Pueblo, #CSUTCB denuncia la injerencia Militar de EEUU y los planes con grupos irregulares. El gobierno de Rodrigo Paz prepara el  Estado de Sitio para atacar las Movilizaciones que exigen su renuncia.

Ante esto, el Pacto por la Unidad llamar a redoblar las movilizaciones y la unidad. ¡El gobierno no tiene otra alternativa que la de RENUNCIAR!

Más sobre el tema:

«El sueño del Pongo»

 

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Etiquetas #bolivia #pacto de unidad #pueblos originarios #resistencia
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