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08 Abr 2026

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10 puntos de iran, Cercano Oriente, Colonialismo, Derecho Internacional, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Internacional

Las 10 condiciones de Irán que EEUU se ha visto obligado a aceptar

por HispanTV (Irán)

26 mins atrás 2 min lectura

Las 10 condiciones de Irán que EEUU se ha visto obligado a aceptar
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8 de abril de 2026

Publicada: miércoles, 8 de abril de 2026 0:24
Actualizada: miércoles, 8 de abril de 2026 0:50

Estados Unidos se ha comprometido en aceptar los principios generales de las propuestas de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones.

Según la agencia oficial de noticias iraní IRIB, las 10 condiciones de Irán que Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar para poner fin a las operaciones de represalia del país persa ante una guerra no provocada que junto al régimen israelí le impusieron desde el 28 de febrero son:

  • No (más) agresión
  • Continuidad del control iraní sobre el Estrecho de Ormuz
  • Aceptación del enriquecimiento [de uranio]
  • Levantamiento de todas las sanciones primarias
  • Levantamiento de todas las sanciones secundarias
  • Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad
  • Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Gobernadores
  • Pago de indemnizaciones a Irán
  • Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región
  • Cese de la guerra en todos los frentes, incluido el [que opera] contra la heroica Resistencia Islámica de Líbano.

Estados Unidos e Israel iniciaron su nueva ronda de agresión aérea contra Irán unos ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo a los barcos de agresores y sus cómplices el Estrecho de Ormuz, una estratégica vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo y gas mundial, lo que desató una grave crisis energética y elevó significativamente los precios de combustible.

Trump intentó formar una coalición para asegurar el estrecho, solicitando a aliados de la OTAN y otros países que contribuyan con recursos navales y aéreos. Sin embargo, la mayoría se negó a comprometer fuerzas, y algunos solo respaldaron una declaración política apoyando el esfuerzo.

Trump, frustrado en recibir apoyo de los aliados, llamó “cobardes” a los países de la OTAN, y ya se ha visto obligado de salir de la guerra a pesar de que él afirmaba haber logrado la victoria militar.

*Fuente: HispanTV

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Etiquetas #10 puntos de iran #ee.uu. #hispantv #hormuz #iran
Cercano Oriente, Colonialismo, Derecho Internacional, Imperialismo, Internacional, Pueblos en lucha...

¿Cuáles son los 10 puntos que Irán pide a EE.UU. para la paz?

Cercano Oriente, Colonialismo, Derecho Internacional, Geopolítica, Imperialismo, Pueblos en lucha...

"EE.UU. aceptó el marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones"

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