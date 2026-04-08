«EE.UU. aceptó el marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones»
por Seyed Abbas Araghchi (Irán)
56 mins atrás 1 min lectura
Imagen superior: Seyed Abbas Araghchi, Ministro de Asuntos Exteriores, República Islámica de Irán
08 de abril de 2026
Traducción:
TEHERÁN, 7 DE ABRIL DE 2026
En nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y reconocimiento a mis queridos hermanos, Su Excelencia el Primer Ministro de Pakistán, Sharif, y Su Excelencia el mariscal de campo Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región.
En respuesta a la solicitud fraternal del primer ministro Sharif en su tuit, y teniendo en cuenta la petición de los Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán:
Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas.
Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas.
Seyed Abbas Araghchi
Ministro de Asuntos Exteriores
República Islámica de Irán
Original en inglésSeyed Abbas Araghchi
Más sobre el tema:
Las 10 condiciones de Irán que EEUU se ha visto obligado a aceptar
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