Trump le advierte a Chile : ¡nada con China!

22 de febrero de 2026

Resulta que la soberanía chilena ahora viene con supervisión extranjera. Si el acuerdo es con China, hay castigo. Si la infraestructura no pasa por el filtro de Washington, hay sanción. Así funciona la geopolítica cuando el imperio se siente incómodo: no debate, disciplina.

Una noticia que remece al gobierno chileno pero también debería remecer a aquellos que van a ser gobierno a partir del 10 de marzo. Porque Estados Unidos, y lo quiero leer textual, ha revocado la visa, ha impuesto sanciones contra el ministro de transporte y telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de telecomunicaciones Claudio Araya y un directivo de la subsecretaría de telecomunicaciones, la Subtel, del cual no se conoce aún su identidad. La razón, evidente, los tratos, el convenio respecto al cableado submarino entre Chile y China por el Océano Pacífico.

La sanción de Estados Unidos, bajo la directriz de Marcos Rubio, secretario de Estado, tiene la siguiente razón, que dirigieron, los personajes chilenos mencionados, autorizaron, financiaron o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional. ¿El trato es entre China y Chile? Pero claro, Estados Unidos, y lo que considera es su patio trasero, señala que no se pueden hacer tratos con nadie que no sea Estados Unidos o quien autorice Estados Unidos. Por tanto, a esto del cableado submarino, también se une el tema del transporte público con la compra de autobuses eléctricos a China, o el tema relacionado con el litio, o las inversiones de China en América Latina.

Esto es gravísimo, y es gravísimo porque no solo se atenta contra la soberanía de Chile, de la cual se atenta hace mucho tiempo, sino que al mismo tiempo Estados Unidos lo que señala es que los convenios que establecen los países latinoamericanos, con una potencia como es el caso de China, socavan la seguridad regional y por tanto afectan los intereses de Estados Unidos. Ese es el fondo del asunto, Estados Unidos dueño de América Latina, Estados Unidos atacando a Venezuela por el petróleo, amenazando a Panamá por el canal de Panamá, amenazando a Nicaragua, amenazando a Cuba, y hoy es Chile. Pero al mismo tiempo que se sanciona a estos tres funcionarios del gobierno ya desfalleciente, ya en las últimas, de Gabriel Boric, le da un espaldarazo al próximo presidente, al presidente electo, José Casas.

Es evidente que aquí se está generando una división muy clara en la sociedad chilena respecto a que si se va contra los intereses de Estados Unidos, entonces Estados Unidos va a afectar fuertemente a los ciudadanos que afecten esa relación, que perjudiquen esa relación. El gran Daddy, el gran papá, este desquiciado mandatario estadounidense sanciona amigos, adversarios y enemigos, no le interesa, no hay ningún freno a su conducta. Y en este sentido, acá en Chile, qué bueno sería escuchar lo que van a hacer las palabras de José Casas, futuro presidente de Chile, del excandidato presidencial Johannes Kaiser, qué dirá por ejemplo Janet Harris sobre esto, también candidata de lo que se llama el progresismo.

¿Qué dirá Franco París? Difícil que diga algo, él vive en Estados Unidos y se va a cuidar mucho de criticar al gobierno de Estados Unidos porque le pueden revocar la visa. Es interesante lo que se viene sobre todo de aquellos que se llaman en Chile nacionalistas, de aquellos que dicen defender la patria, de aquellos que dicen que por la patria mueren. ¿Qué dirán frente a la intromisión directa en las decisiones soberanas de un país respecto a los acuerdos que quiere establecer con otro país? Esto es gravísimo y al mismo tiempo vamos a ver cuántos pares son tres moscas respecto a aquellos que se dicen patriotas, a aquellos que aman el país, que aman Chile pero tienen sus fortunas en paraísos fiscales, a aquellos que van a temer indudablemente de ejercer algún tipo de crítica contra Estados Unidos porque le puede significar que no puedan viajar a Disney World, que no puedan viajar a Miami, que no puedan visitar Nueva York, por ejemplo.

Veremos, veremos quién es quién pero desde ya el señor ministro de transporte y telecomunicaciones debería sentirse orgulloso de que le revoquen y le sancionen con este tema de la visa porque significa que iba por buen camino, significa que no le palmoteaba la espalda sino que se ha comportado con dignidad con referencia a los intereses de Chile y no los de Estados Unidos. Se viene dura la batalla en el plano de las relaciones internacionales, se viene duro para China también respecto a los ataques permanentes que se le está haciendo en distintas partes del planeta y se viene duro también para la minería chilena desde el punto de vista de ver qué va a pasar con las inversiones chinas porque en el tema del litio, en el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile la mano de Estados Unidos se va a dejar sentir con fuerza. Avanzar en el sentido de la defensa de nuestra soberanía, la patria, la soberanía, la dignidad, la no intromisión en los asuntos internos de los países es fundamental.

Hay mucho que aprender de otros países, hay mucho que aprender de aquellos que se enfrentan al imperialismo, de aquellos que se enfrentan a los que nos quieren imponer sus determinaciones. Esto es lo que llaman los periodistas, mis colegas, noticia en desarrollo, pero desde ya lo que muestra es intromisión extranjera, indignidad de aquellos que van a lavar esta medida y seguramente le asignarán responsabilidad al gobierno Gabriel Boric por no haber mantenido buenas relaciones con el imperio, pero aquí lo evidente, lo claro es que Estados Unidos a través de la segunda administración del DADI, de la gente naranja, lo que simplemente quiere hacer es tratarnos como yanaconas, cervatillos, malinches y cipayos. Hay que oponerse a eso.

-El autor, Pablo Jofré Leal, es Periodista y Analista internacional

*Fuente: PrensaOPAL