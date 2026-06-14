Troles en el marco del Mundial, y las fake news sobre la economía en “Derecho de Réplica”

14 de junio de 2026

Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Gobierno de México, exhibió a una red internacional de ultraderecha dedicada a desestabilizar gobiernos progresistas mediante la difusión de noticias falsas, bots, trolls y propaganda negativa.

La funcionaria presentó el esquema durante su participación en el espacio «Derecho de Réplica» desde Palacio Nacional, detallando la operación de este ecosistema digital en el contexto de las manifestaciones sociales y el desarrollo del Mundial 2026.

Operadores identificados:

La funcionaria señaló como principales cabecillas de esta red a los siguientes consultores políticos trasnacionales:

Fernando Cerimedo: Estratega digital argentino y fundador de La Derecha Diario, previamente señalado en investigaciones de desestabilización electoral.

Javier Negre: Español, fundador de EDATV y copropietario de La Derecha Diario, quien cuenta con antecedentes por fabricación de noticias falsas.

Estrategias y Narrativas:

Guerra sucia: Uso de granjas de bots (siete grupos identificados) y trolls (86 cuentas) para posicionar etiquetas masivas en plataformas como X / Twitter.

Boicot al Mundial: Según lo expuesto, los operadores buscaron instalar internacionalmente las narrativas de «Estado fallido» y «narco-Estado» con el objetivo de presionar a la FIFA para retirar partidos a México o cancelar la inauguración del torneo.

Coordinación interna: Alcalde Luján indicó que esta estrategia transnacional opera en conjunto con sectores de la derecha mexicana para exacerbar el «calentamiento de calle», alentando movilizaciones y desacreditando al Estado. [