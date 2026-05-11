10 de mayo de 2026

EL RECUERDO DE UNA FÁBULA

A propósito del escándalo estallado en Hungría —y que ha empezado a ser conocido bajo el nombre de ‘Orban Files’—, no he podido evitar me viniese a la memoria el pequeño corolario que José Rosas, el conocido fabulista mexicano, escribiera como epílogo al diálogo que narrara entre un camello y un dromedario:

“Hombres hay que no encuentran nada bueno

que aunque son de defectos un acopio,

la paja miran en el ojo ajeno

y la viga jamás ven en el propio”.

La referencia no es casual en modo alguno. Hay un vínculo que conecta ese suceso a otro que sucedió hace muy poco en Chile y que mucho dice acerca de la extrema locuacidad, a menudo deslumbrante, de nuestra máxima autoridad.

LA ACUSACIÓN DE KAST

En efecto, en la realización del acto realizado por el Consejo General de Renovación Nacional (RN) el sábado 25 del mes de abril recién pasado —en una actitud que no debe sorprender, pues es su leit motiv en todo debate político desde la elección pasada—, volvió el primer mandatario a formular críticas al gobierno anterior, preguntando

“¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre”[1].

Pero eso no era todo. Tras esas palabras, agregó:

«Hoy día dicen ‘van a cortar los alimentos de la Junaeb’ ¿dónde han visto algo así? Pregúnteme por qué ocupamos una bala de plata en Junaeb, porque el desastre era total. Miren ustedes cómo funcionaba Junaeb, no eran capaces de entregar los útiles escolares hasta septiembre, y hoy día ‘le van a quitar los alimentos a los niños’ Ustedes les quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno. Ustedes se quedaban con la plata»[2].

Con prescindencia de la gravedad de la afirmación ―se trata de la imputación de un delito― no deja de sorprender que ésta, la misma, tras un sinuoso camino de relaciones, como un bumerang, vuelva a golpear con fuerza a su emisor. ¿Reminiscencia de aquella sentencia que recomienda ‘limpiarse la boca antes de comer’? Tal vez. Lo cierto es que una concatenación de circunstancias se hace presente para recomendar el uso mesurado de las palabras o una reflexión previa antes de emitir determinados juicios. Son los vínculos. Lo que, en cierta manera, denominara Gregory Bateson ‘la pauta que conecta’.

LA INTERNACIONAL CONSERVADORA

En el campo de la política, lo que sucede en un país raras veces guarda discrepancia con aquello que ocurre en otras naciones. Tampoco es eso algo nuevo. Así aconteció con los movimientos emancipadores de América, en las guerras que ha emprendido este continente, en el triunfo de las coaliciones políticas que se organizan al amparo de la democracia, en los golpes militares, en fin. En consecuencia, jamás se nos ocurriría suponer que el triunfo del actual presidente constituye un acontecimiento aislado. Por el contrario: forma parte del trabajo realizado por una congregación de personajes conservadores que operan en el ámbito internacional desde hace ya bastante tiempo. Es más, hace un par de años, una investigadora del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER llamó la atención acerca de ello en dos sucesivos documentos, destacando el rol que nuestro actual presidente desempeñaba en tales organizaciones y los vínculos que mantenía con las mismas[3]. Rodrigo Ballester, director del Centro de Estudios Europeos de la Mathias Corvinius Collegium MCC —en un viaje que realizara a Chile cuando Viktor Orbán era aún presidente de Hungría—, afirma: todo se debió a que

“El verdadero Occidente está aquí. Es conservador. La Unión Europea ha traicionado a Occidente. Occidente se está suicidando y Orbán tiene el proyecto de salvarlo”[4].

Así, el nacimiento de ese vasto movimiento conservador se hizo al amparo del gobierno húngaro y solamente ha comenzado a ser conocido en su cabalidad luego de la derrota del presidente Viktor Orbán en las últimas elecciones; aunque, más exactamente, por las investigaciones que han comenzado a practicarse en torno a su labor y a las ayudas estatales que, por su intermedio, fueron entregadas a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC), en especial, a una rama de esas organizaciones, llamada Political Network for Values PNfV.

En el fondo, se trató del traspaso de dineros pertenecientes a la comunidad húngara de los que se apropiaron los dirigentes de las organizaciones de la Internacional Conservadora. Uno de sus miembros más connotados es Steve Bannon, de quien hemos hablado en trabajos anteriores. No debe sorprender el empleo de la mentira, de la falsificación de datos, la apropiación de bienes y dineros estatales, en fin. Para Bannon, el fin justifica los medios; y considera moral la apropiación de recursos fiscales cuando son para determinados fines. Peter Thiel y Alex Karp (dueños de Palantir), James David Vance (actual vicepresidente de Estados Unidos, más conocido como J.D. Vance), entre muchos otros, son miembros de esta hermandad. No parece aventurado suponer que también la integren algunos miembros de la Cofradía Epstein, como Donald Trump y Benzion Mileikowsky (alias Benjamin Netanyahu). Con ellos, el círculo comenzaría a cerrarse y podríamos, de esa manera, explicarnos muchas otras cosas.

¿RELACIONES CON CHILE?

Si. Las hay. Kast no es una persona ajena a los avatares de esa Internacional; por el contrario, es uno de sus hombres importantes. De hecho, está señalado como la persona específica en la recepción de los dineros que se sacaron de las arcas húngaras. Fue presidente de la Political Network for Valued (PNfV) entre los años 2022 y 2024

“La organización ultraconservadora liderada por el propio José Antonio Kast entre 2022 y 2024, ha sido sindicada por diversas investigaciones como receptora de dinero proveniente de la administración de Viktor Orbán, quien en 2020 le habría asignado 38 millones de florines, traspaso que incluso quedó registrado en la Gaceta Húngara, equivalente a nuestro Diario Oficial”[5].

Es de público conocimiento que el diputado Johannes Kaiser es miembro de esa organización, como asimismo su hermana Vanessa. Sin embargo, en el propio gobierno de José Antonio Kast esos vínculos parecen estar presentes, como, por ejemplo, con el asesor del presidente Cristian Valenzuela, con los diputados José Carlos Meza Pereira y el ex general de Carabineros Enrique Bassaletti Riess, personajes que han acompañado al presidente en sus últimos viajes; mucho material se ha escrito al respecto[6].

ALGUNOS SIGNOS DE ADVERTENCIA

¿Está operando esa Internacional en Chile? En un trabajo anterior llamamos la atención acerca de la tendencia que evidencian nuestras actuales autoridades en torno a copiar el comportamiento del gobierno de Washington. Chile siempre ha sido un país, como decía un viejo profesor —pidiendo que le perdonaran el empleo de un pleonasmo—, ‘de repercusión tardía’. No es una exageración. Pero no al nivel que hoy sucede. En la repetición actual, las máximas autoridades de gobierno pretenden copiarlo todo. Si el presidente de Estados Unidos considera necesario construir un salón de baile en la Casa Blanca para solaz de sus inquilinos, no debe extrañar que el presidente de Chile anuncie que se va a vivir a La Moneda e invite a sus amigos a su nuevo ‘hogar’, agasajándolos con un banquete con cargo al erario público; si el presidente Trump manifiesta desprecio por la Ciencia y las Universidades y nombra ministro a un antivacunas, el presidente Kast no lo hace mejor. En marzo y a poco de asumir el nuevo gobierno, la ministra de Ciencias y Tecnología Ximena Linconao

“[…] confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para 2026, en el marco del ajuste presupuestario aplicado al sector público […]”[7]

Y el propio presidente Kast, con su ministra de Educación al lado, María Paz Arzola, en la primera semana de este mes, pone límites al desarrollo científico del país con esta desconcertante sentencia:

“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”[8].

El presidente Trump es el factor de unidad del estado/nación al que pertenece; no necesita especial erudición para desempeñar tal rol. Por lo mismo, si debe pronunciarse acerca de cosas que no conoce y dice simplezas, no se turba por ello; es más, ni siquiera se inmuta o lo echa a la broma, como cuando estuvo intentando disputar el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Tampoco la erudición es un atributo son del presidente Kast . Por eso pudo permitirse, en Coyhaique, contar un hecho en forma desastrosa:

«Mi padre tenía un campo en Puerto Varas, todo el campo podría ser declarado humedal, porque todo el campo es húmedo»[9].

LA MENTIRA Y LA APROPIACIÓN DE LO AJENO

Si el actual gobierno estadounidense, siguiendo los lineamientos de Bannon, pudo instalarse mediante el empleo de la mentira y es difícil que pueda salir de ese vórtice, tampoco lo hace diferente, en Chile, José Antonio Kast y sus adláteres. Paulina Valenzuela, fundadora de Datavoz, había señalado, en el último Monitor de Liderazgos Políticos que, tras el alza de las bencinas, había aparecido la mentira y la falsedad como formas de trato político:

“En la vereda del frente aparece la mentira, la falsedad, y bien por lejos después la ineptitud e incompetencia y la falta de compromiso”[10].

Kast se encuentra sindicado ya como una persona que falta a la verdad. Un mentiroso. Pero no un mentiroso patológico sino un mentiroso contumaz, una persona que miente para conseguir sus objetivos políticos y que no va a claudicar en ese empeño. Un ciego seguidor de la estrategia comunicacional de Steve Bannon.

Sabemos que la estrategia comunicacional de copamiento de la agenda asumida por J. A. Kast es la versión “chilensis” de la utilizada por Trump: floodthezone, es decir, “inundar la zona”[11]

COPIAS Y ORIGINALES

La copia jamás será el original. Por más que se esfuerce. Hay distancias siderales entre uno y otra. Para constatarlo, veamos algo que puede ilustrar lo expresado. Según la declaración que hiciera este año, el patrimonio de José Antonio Kast es de cinco mil doscientos millones de pesos; a esta suma habría que agregar el valor del Colegio Campanario que, según un periódico, no fue declarado[12]. No es una suma pequeña, pero no lo eleva del lugar donde lo situamos en otro de nuestros trabajos (mediana burguesía)[13]. Es una suma equivalente a 5 millones doscientos mil dólares, si valoramos la moneda estadounidense en mil pesos. Una suma que no puede reunir un chileno medio con su trabajo, pero tremendamente más pequeña que la de su modelo (Donald Trump) que se estima en seis mil quinientos millones de dólares, es decir, seis billones quinientos mil millones de pesos chilenos, al mismo cambio. E infinitamente más pequeña que la de Elon Musk, estimada en 782.000 millones de dólares (según Forbes), y que espera subir dentro de poco a un billón[14]. Kast no tiene, pues, capacidad económica para financiar el funcionamiento de una Internacional Conservadora al servicio de los sectores dominantes de la sociedad. Recurre, pues, a lo único que puede hacer, algo no diferente a lo que hacen otras personas en el desempeño de cargos públicos, personas que son ‘élite política’, pero no pertenecen a la fracción hegemónica de los sectores dominantes de la sociedad.

No sería extraño, por tanto, que participara en formas poco santas para el financiamiento de la política. En suma, que hiciese lo mismo que criticaba a los personeros del gobierno anterior al suyo. La apropiación de los dineros públicos se realiza a partir del ejercicio en cargos públicos y los sectores que representan los intereses del gran capital lo saben y ejecutan constantemente. De hecho, hay denuncias al respecto acerca de los gastos que empezaron a generarse en el Congreso por concepto de asesorías parlamentarias de la nueva administración.

“[…] al revisar específicamente las contrataciones realizadas a fundaciones y centros de estudio, aparece una concentración clara: cerca de $68 millones, entre enero y marzo, fueron destinados a la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y a la Corporación Centro de Estudios Republicanos, conocida como Ideas Republicanas”[15].

A quienes estudiamos Economía en las aulas universitarias, y pudimos tener en nuestras manos los primeros libros de Paul Samuelson nunca se nos olvidó aquella sentencia suya que nos muestra la verdadera realidad de la sociedad en que vivimos:

«Un trabajador, por mucho que se esfuerce, difícilmente podrá comprar con el producto de su trabajo un metro cuadrado de terreno en el centro de Manhattan o un cuadro de un gran maestro; esas son prerrogativas de la propiedad del capital.»

Volvamos al principio. Cerremos el círculo. Con prescindencia de las acciones legales que se pueden ejercer en todos los casos, si para tener un gran capital y realizar todas las operaciones políticas deseadas se necesita tener otra moral, otra ética, ¿en qué se diferencia lo que hace el presidente Kast de lo que otros han hecho con idéntica finalidad? ¿Qué clase de cristianismo practica el presidente en la capilla de La Moneda si ni siquiera recuerda la parábola de Cristo en que pide a los acusadores de una adúltera lanzar la primera piedra?

Santiago, mayo de 2026

Notas:

[1] Redacción: “Presidente Kast arremete contra gestión de Boric: ‘No hay ninguna cifra donde lo hicieran bien’”, Radio universidad de Chile, 25 de abril de 2026.

[2] Redacción: “Presidente Kast defiende ajuste fiscal y criticó al gobierno anterior: ‘No hay cifras donde puedan decir que lo hicieron bien’” 24 Horas, 26 de abril de 2026. La cursiva es del original.

[3] Véase, de Ana Rodríguez ‘Las redes internacionales de Kast con la derecha conservadora’, Parte 1 y 2, CIPER, 23 de abril de 2024.

[4] Pizarro Sangueza, Claudio: “Ultraderecha húngara, acusada de corrupción, desembarca en la Academia Diplomática”, ‘El Mostrador’, 29 de abril de 2026.

[5] Pizarro Sangueza, Claudio: Id.(4).

[6] El primer periódico que escribió sobre los vínculos de JA Kast y la Internacional Conservadora fue CIPER. En dos artículos escritos por Ana Rodríguez el 23 de abril de 2024 que llevan por título “Las redes internacionales de Kast”. Este año se han publicado varios. Entre otros, de Cristian Neira, “’Orbán files’: Hungría abre investigación por corrupción”, ‘El Desconcierto’ de 27 de abril de 2026; de Redacción “’Chile no puede mirar al techo’: Internacional ultraderechista que Kast presidió entre 2022 y 2024 investigada por corrupción en Hungría”, ‘El Ciudadano’, 28 de abril de 2026; etc.

[7] Ossandón, Megam: “Kast cuestiona gasto en universidades: dice que investigaciones terminan en libros y no generan empleo”, Radio Biobío, 06 de mayo de 2026.

[8] Ossandón, Megam: Id. (7).

[9] Ossandón, Megam: Id. (7).

[10] Redacción: “Paulina Valenzuela, de Data Voz, y Monitor de Liderazgos: ‘En Kast aparecen conceptos como mentira’”, ‘El Mostrador’, 05 de mayo de 2026

[11] Thayer Morel, Luis Eduardo: “La verdad es la gran adversaria de José Antonio Kast”, ‘El Mostrador’, 06 de mayo de 2026.

[12] Redacción: “Kast declara $5.200 millones en sociedades familiares, pero vuelve a omitir que es dueño del Colegio Campanario”, ‘Interferencia’, 14 de abril de 2026.

[13] Acuña, Manuel: “Carácter de clase del nuevo gobierno”, enero de 2026, disponible en INTERNET.

[14] Ernst, Juan Pablo: “Elon Musk completó dos años como el hombre más rico del mundo: solo 20 países tienen un PIB mayor que su fortuna”, ‘El Dínamo’, 05 de mayo de 2026.

[15] Cárdenas Guzmán, Andrés: “Asesorías externas del Congreso se concentran en dos thonkd tanks de la derecha”, ‘El Mostrador’, 10 de mayo de 2026,