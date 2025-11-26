Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
26 Nov 2025

Noticias

Análisis, Colonialismo, Entrevistas, Geopolítica, Imperialismo

Una clase de historia sobre la guerra, Ucrania, EE.UU., Rusia y la URSS

por Glenn Diesen (EE.UU.)

14 mins atrás 1 min lectura

Una clase de historia sobre la guerra, Ucrania, EE.UU., Rusia y la URSS
Compartir:

26 de noviembre de 2025

Stanislav Krapivnik es un antiguo oficial del ejército estadounidense, ejecutivo de cadena de suministro y experto militar-político, actualmente residente en Rusia. Nació en Lugansk durante la época soviética, emigró a Estados Unidos siendo niño y sirvió en el ejército estadounidense. Krapivnik analiza los distintos malentendidos entre Occidente y Rusia, y por qué una mayor escalada probablemente provocará una respuesta rusa mucho más contundente.

Compartir:
Etiquetas #alemania #ee.uu. #la guerra de ucrania #rusia #segunda guerra mundial #stalin #ucrania
Análisis, Colonialismo, Entrevistas, Geopolítica, Imperialismo

Una clase de historia sobre la guerra, Ucrania, EE.UU., Rusia y la URSS

Corrupcion, Delincuencia, Fascismo, Pueblos en lucha, Represión

¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.