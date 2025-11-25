¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte
por Matías Burboa
1 hora atrás 1 min lectura
25 de noviembre de 2025
Aclaración Fundamental: No hay hasta ahora una Causa de Muerte Oficial
Un edema pulmonar cardiogénico es un hallazgo, no una causa en sí misma. La autopsia puede confirmar que la muerte se debió a la acumulación de líquido en los pulmones por falla cardíaca, pero la pregunta crucial es: ¿Qué provocó esa falla cardíaca?
En el caso de Miguel Angel Toledo: el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado un resultado oficial sobre la causa de su muerte
¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte
El dato más importante es que el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado hasta hoy un resultado oficial sobre la causa de la muerte.
Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad»
por Natalia Pravda
3 horas atrás
25 de noviembre de 2025
Gracias, peñi Toledo. Gracias por tu coraje. Gracias por tu respeto. Gracias por atreverte a decir lo que tantos creyeron que jamás se diría.
Que tu viaje sea bueno. Que tu memoria siga viva entre nosotros. Y hasta que nos volvamos a ver…
