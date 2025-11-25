Articulos recientes

25 Nov 2025

Corrupcion, Delincuencia, Fascismo, Pueblos en lucha, Represión

¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte

por Matías Burboa

1 hora atrás 1 min lectura

25 de noviembre de 2025

Aclaración Fundamental: No hay hasta ahora una Causa de Muerte Oficial

Un edema pulmonar cardiogénico es un hallazgo, no una causa en sí misma. La autopsia puede confirmar que la muerte se debió a la acumulación de líquido en los pulmones por falla cardíaca, pero la pregunta crucial es: ¿Qué provocó esa falla cardíaca?

En el caso de Miguel Angel Toledo: el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado un resultado oficial sobre la causa de su muerte

Corrupcion, Delincuencia, Fascismo, Pueblos en lucha, Represión

Corrupcion, Delincuencia, Fuerzas Armadas, Politica, Pueblos en lucha, Represión, ...

Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad»

