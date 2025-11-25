¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte

25 de noviembre de 2025

Aclaración Fundamental: No hay hasta ahora una Causa de Muerte Oficial

Un edema pulmonar cardiogénico es un hallazgo, no una causa en sí misma. La autopsia puede confirmar que la muerte se debió a la acumulación de líquido en los pulmones por falla cardíaca, pero la pregunta crucial es: ¿Qué provocó esa falla cardíaca?