15 Sep 2025

Ciencia - Técnica, Desarrollo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Salud

Fidel Castro Smirnov: «Una de las pasiones de Fidel Castro fue la ciencia aplicada a la salud»

por CNN Chile

45 segundos atrás 1 min lectura

Fidel Castro Smirnov: «Una de las pasiones de Fidel Castro fue la ciencia aplicada a la salud»
15 de septiembre de 2025

Fernando Paulsen conversa con Fidel Castro Smirnov, doctor en Ciencias, experto en Física Nuclear y nieto de Fidel Castro, sobre la innovación científica y nuclear en Cuba.

Etiquetas #bloqueo norteamericano #cuba #desarrollo cientifico #desarrollo tecnologias para la salud #educacion #fidel castro smirnov
Ciencia - Técnica, Desarrollo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Salud

Fidel Castro Smirnov: "Una de las pasiones de Fidel Castro fue la ciencia aplicada a la salud"

Análisis, Ciencia - Técnica, Defensa, Resistencia

10 de septiembre de 2025, un nuevo tipo de misil ha marcado un cambio histórico en las formas de hacer la guerra

