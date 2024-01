Han tratado de destruirnos nuevamente, pero, una vez más, ¡volvemos a levantarnos!

15 de enero de 2024

Buenas tardes Chile, buenas tarde a nuestras amigas y amigos en el mundo. Aquí estamos de nuevo, de pie y caminando, llevando información, llevando aquellas noticias, aquellos temas, que los grandes medios ocultan, callan o tergiversan.

Desde el jueves por la tarde nuestro sitio web comenzó a ser atacado por quienes se molestan por nuestra presencia y trabajo en internet. No es la primera vez que experimentamos un ataque y, seguramente, no será la última vez. Pero con cada golpe que sufrimos, nos obligan a aprender más, no nos dejan otra alternativa que aprender a defendernos.

Gracias a todos aquellos que nos han enviado mensajes, preocupados por lo que veían cuando trataban de acceder a nuestro sitio. Saber que ustedes nos necesitan nos da fuerza para seguir trabajando.

Gracias a ese gran amigo que con su conocimiento, su capacidad, su genialidad y su generosidad nos ha ayudado nuevamente a resolver los problemas que se nos presentan. Hacemos votos por su salud y la de sus seres queridos. Vamos juntos en nuestras raíces.

¡Un fuerte y agradecido abrazo para ti, querido B.!

Un saludo cordial a cada una y cada uno de ustedes queridos lectores

La Redacción de piensaChile