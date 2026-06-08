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08 Jun 2026

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Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!

por Laura Arroyo (desde España)

8 horas atrás 2 min lectura

Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!
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08 de junio de 2026

Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ayer el pueblo peruano, mi pueblo, ha dado una elección al mundo. Tal vez no seamos muy conscientes de lo que significa que Roberto Sánchez, el candidato que el presidente legítimo Pedro Castillo, contra el que se dio un golpe de estado desde que asumió la presidencia en julio de 2021 y quien está en la cárcel hace 3 años sin sentencia, esté a punto de confirmar su victoria.
Porque no había ninguna razón, no parecía verla, al menos para pensar que este podría ser el escenario, porque no se le veía venir,como tampoco se le vio venir a Pedro Castillo al inicio, porque hay dos perúes en mi tierra, el que siempre ha hablado y se ha visto y que es minoritario y el que siempre ha sidoexcluido y hoy por fin es la punta de lanza de la democracia en mi país.
El Perú no está polarizado. [música] Hay un Perú que siempre se ha creído superiorfrente a otro, que ha sido excluido y condenado a la miseria y a la precariedad y al abuso. Hoy por fin este segundo Perú, el mayoritario y elverdadero, ruge como merece.
Por eso, que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder.

Van llegando los votos de las regiones más alejadas, votos favorables a Sánchez, a Castillo. Votos del Perú profundo, ese que se viene lebantando!

Publicado a las: 15:08 CEST 08/06/2026 y modificado a las 15:14 CEST 08/06/2026

Décima a décima, Roberto Sánchez, cabeza de cartel de Juntos por el Perú, sigue acortando la distancia que le separa con la derechista Keiko Fujimori. Con casi el 93% escrutado, la candidata de Fuerza Popular supera por poco el 50,1% de los votos, frente al casi 49,1% de su rival. El grueso de las zonas urbanas, con Lima a la cabeza –donde arrasa la hija del autócrata Alberto Fujimori–, rozan el 100% de escrutinio, mientras que muchas áreas rurales, como las situadas en la Amazonia o Ayacucho –muy favorables para las aspiraciones de Sánchez–, están aún por debajo del 90%.

Ignacio Fariza, desde Lima para El País

Más sobre el tema:

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Etiquetas #elecciones presidenciales junio 2026 #peru #roberto sanchez
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