Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!

08 de junio de 2026

Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ayer el pueblo peruano, mi pueblo, ha dado una elección al mundo. Tal vez no seamos muy conscientes de lo que significa que Roberto Sánchez, el candidato que el presidente legítimo Pedro Castillo, contra el que se dio un golpe de estado desde que asumió la presidencia en julio de 2021 y quien está en la cárcel hace 3 años sin sentencia, esté a punto de confirmar su victoria.

Porque no había ninguna razón, no parecía verla, al menos para pensar que este podría ser el escenario, porque no se le veía venir,como tampoco se le vio venir a Pedro Castillo al inicio, porque hay dos perúes en mi tierra, el que siempre ha hablado y se ha visto y que es minoritario y el que siempre ha sidoexcluido y hoy por fin es la punta de lanza de la democracia en mi país.

El Perú no está polarizado. [música] Hay un Perú que siempre se ha creído superiorfrente a otro, que ha sido excluido y condenado a la miseria y a la precariedad y al abuso. Hoy por fin este segundo Perú, el mayoritario y elverdadero, ruge como merece.