Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!
por Laura Arroyo (desde España)
8 horas atrás 2 min lectura
08 de junio de 2026
Por eso, que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder.
Van llegando los votos de las regiones más alejadas, votos favorables a Sánchez, a Castillo. Votos del Perú profundo, ese que se viene lebantando!
Publicado a las: 15:08 CEST 08/06/2026 y modificado a las 15:14 CEST 08/06/2026
Décima a décima, Roberto Sánchez, cabeza de cartel de Juntos por el Perú, sigue acortando la distancia que le separa con la derechista Keiko Fujimori. Con casi el 93% escrutado, la candidata de Fuerza Popular supera por poco el 50,1% de los votos, frente al casi 49,1% de su rival. El grueso de las zonas urbanas, con Lima a la cabeza –donde arrasa la hija del autócrata Alberto Fujimori–, rozan el 100% de escrutinio, mientras que muchas áreas rurales, como las situadas en la Amazonia o Ayacucho –muy favorables para las aspiraciones de Sánchez–, están aún por debajo del 90%.
Ignacio Fariza, desde Lima para El País
Más sobre el tema:
Perú: «…o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores»
Artículos Relacionados
Venezuela: pilar de la resistencia y soberanía de Latinoamérica
por Ramón Grosfoguel -
9 meses atrás 1 min lectura
Venceremos, Venceremos, Venceremos
por Raúl Zurita (Chile)
6 años atrás 1 min lectura
Nicaragua: En Chile se aplican leyes ya derogadas para condenar a cadena perpetua a Enrique Villanueva Molina
por Organizaciones Militares y ex Militares (Nicaragua)
11 años atrás 11 min lectura
Eva Golinger: Si Maduro expulsa a diplomáticos de EEUU por la fuerza, podría desencadenar una acción militar estadounidense
por Aporrea-Agencias
7 años atrás 3 min lectura
Policia ecuatoriana asalta la embajada de México
por piensaChile
2 años atrás 2 min lectura
Resistencia en dictadura: Documental «El Temucazo», una historia necesaria
por Eliana Cofré, Victoria Atton y Guido Eytel (Chile)
1 año atrás 1 min lectura
Roberto Sánchez se está imponiendo a Fujimori en presidenciales de Perú con un 94,07% escrutado
por ElPeriodista,cl
29 segundos atrás
08 de junio de 2026
Con el 94,07% de las actas escrutadas, el candidato de Juntos por el Perú obtiene una ventaja de poco más de 10 mil votos sobre la líder de Fuerza Popular. La definición se convirtió en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente peruana.
Perú: «…o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores»
por José Carlos Mariategui (Perú)
8 horas atrás
08 de junio de 2026
La «condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores».
Perú: «…o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores»
por José Carlos Mariategui (Perú)
8 horas atrás
08 de junio de 2026
La «condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores».
Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!
por Laura Arroyo (desde España)
8 horas atrás
08 de junio de 2026
El grueso de las zonas urbanas, con Lima a la cabeza –donde arrasa la hija del autócrata Alberto Fujimori–, rozan el 100% de escrutinio, mientras que muchas áreas rurales, como las situadas en la Amazonia o Ayacucho –muy favorables para las aspiraciones de Sánchez–, están aún por debajo del 90%.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.