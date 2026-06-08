Israel: “Nos alistaremos y moriremos” vs. “Moriremos y no nos alistaremos”

08 de junio de 2026

Traducido por Tlaxcala

Los israelíes laicos pueden ser perdonados por enfurecerse ante el desprecio de los judíos ultraortodoxos por la igualdad en el servicio militar, pero su propia disposición a morir inútilmente en una guerra insensata es aún peor.

Frente al mandamiento ultraortodoxo « Moriremos y no nos alistaremos », se alza el mandamiento sionista laico: « Nos alistaremos y moriremos ».

La noción de que el mandamiento secular es el más moral de los dos apunta a una distorsión moral. Ambos mandamientos son defectuosos, pero no por igual. « Moriremos y no nos alistaremos » enfurece a todo judío israelí laico, pero « Nos alistaremos y moriremos » debería enfurecer a toda persona concienzuda.

Es posible, por supuesto, justificar la ira secular hacia los ultraortodoxos. Se la han ganado honestamente. El enfoque ultraortodoxo es el de la ruptura de la igualdad, siendo la igualdad el fundamento más importante de la democracia. Los haredim parten de una posición de condescendencia, imaginándose un mundo falso donde el estudio de la Torá es importante para alguien más que para ellos mismos, convencidos de que en virtud de esta actividad no están obligados a ser parte del esfuerzo nacional. Esta desigualdad clama al cielo.

Enfrente está el mandamiento secular de ser reclutado en el ejército, no solo como un deber nacional y un mal necesario, sino también para ganar puntos. El servicio militar se asocia con valores positivos, con el sionismo e incluso con la moralidad. Quien no se alista es inmoral. Nada más perverso.

Los israelíes laicos deberían inclinar la cabeza ante el campo contrario. Su propio mandamiento es aún más problemático, y tienen mucho que aprender de los ultraortodoxos. El centro-izquierda israelí nunca ha librado una lucha determinada y unida como la batalla haredi contra la conscripción.

El Estado está en ruinas. El fascismo, el apartheid y la corrupción están generalizados y los judíos laicos en Israel continúan llevando con orgullo la bandera del servicio militar obligatorio — casi la única que portan, aparte de « cualquiera menos Bibi ».

Los haredim parecen serios acerca de morir antes que alistarse, mientras que el campo contrario está dispuesto a morir no solo por su país sino también por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y todos sus caprichos militares.

Hay algo inmoral en la disposición a morir inútilmente en una guerra insensata. Los últimos dos años y medio han demostrado que los reclutas están dispuestos a ejecutar cualquier misión a ciegas. Para ellos, la santidad del alistamiento supera a todos los demás valores — y a esto lo llaman « de principios ».

El soldado que ejecutó a un bebé de siete meses en Hebrón el viernes es considerado más virtuoso que cualquier estudiante de yeshivá evasor. ¿Es acaso más moral? Después de ser dado de baja del ejército, también podrá hacer lo que quiera en la vida civil.

El piloto que bombardea hospitales en el Líbano sin discriminación, el comandante que acordonó la ciudad de Hebrón la semana pasada, el operador de bulldozer que arrasó Gaza antes de pasar al sur del Líbano, y el artillero que continúa bombardeando objetivos civiles sin propósito no son más morales que un estudiante de yeshivá evasor. ¿En qué son más morales? ¿En su obediencia ciega a órdenes claramente ilegales?

Por supuesto, los estudiantes de yeshivá no evitan el reclutamiento debido a la naturaleza criminal de las operaciones militares de los últimos años, que consisten principalmente en mantener, profundizar y expandir la ocupación. Pero, ¿alabar a quienes la hacen?

Nadie discute la necesidad del ejército [¡Ay!, NdT], pero deberíamos estar mucho más preocupados por el hecho de que los crímenes de guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel no hayan llevado a la gran mayoría de los reclutas a considerar la moralidad de su alistamiento que por el no alistamiento de los haredim. ¿Para qué exactamente se recluta a los jóvenes israelíes? ¿Para matar niños que lanzan piedras en Cisjordania, para allanar casas en medio de la noche y secuestrar a sus habitantes de sus camas, para bombardear escuelas en la Franja de Gaza y en el Líbano?

Ningún liberal debería querer ver a los alborotadores que asaltaron la casa de la jueza del Tribunal Supremo Noam Sohlberg ser reclutados y servir en los territorios ocupados. La comunidad haredi, que en los últimos años ha hecho causa común con el ultranacionalismo, el racismo y también con el movimiento de colonos, producirá soldados terribles, del tipo que nunca querríamos ver sirviendo en el ejército.

Los colonos tomaron el control del ejército israelí y cambiaron su carácter; si los haredim son reclutados, lo distorsionarán aún más. No, gracias. Ya tenemos suficiente con los batallones de defensa regionales, compuestos por colonos.

*Fuente: Faustotounsi