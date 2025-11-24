La decadencia moral de Israel

24 de noviembre de 2025

La atención de la opinión pública judía-israelí está actualmente consumida por el escándalo en torno a un vídeo filtrado de guardias de prisión israelíes violando a un cautivo palestino dentro del centro de detención de Sde Teiman el año pasado. Sin embargo, de manera típica en el Israel de hoy, la indignación del público no se ha dirigido contra la atrocidad en sí, sino más bien contra la filtración que la expuso.

En el centro del asunto se encuentra la máxima autoridad legal del ejército israelí, la abogada militar general Yifat Tomer-Yerushalmi. La semana pasada, después de que el fiscal general del gobierno anunciara una investigación sobre la filtración, Tomer-Yerushalmi fue suspendida de su cargo. Renunció dos días después, admitiendo en su carta de dimisión haber estado involucrada personalmente en la filtración de las imágenes a los medios de comunicación.

El clip fue hecho público en agosto de 2024 por Guy Peleg, el corresponsal jurídico del programa de noticias más visto de Israel en el Canal 12, a quien Tomer-Yerushalmi probablemente filtró el vídeo. Más tarde, cuando se le asignó investigar la filtración, supuestamente mintió sobre su propia participación.

El caso dio un giro oscuro el domingo, cuando Tomer-Yerushalmi desapareció durante varias horas. La policía encontró su coche abandonado cerca de una banca de parque al norte de Tel Aviv, lo que provocó temores de un intento de suicidio. Tomer-Yerushalmi reapareció más tarde esa noche sin su teléfono, y fue puesta bajo custodia policial. El 7 de noviembre, el teléfono de Tomer-Yerushalmi fue encontrado en una playa de Tel Aviv, y salió de la cárcel con 10 días de arresto domiciliario.

Esta saga ha dominado los titulares de los medios israelíes en los últimos días. Junto con informes histriónicos de que la ciudad de Nueva York había sido capturada por un «odiador de judíos«, casi ha anulado la escasa discusión sobre los sucesos en Gaza, de los que, a pesar de la ocupación en curso del ejército y los bombardeos periódicos, pocos israelíes quieren saber nada ahora que la «guerra» ha terminado.

Las fuerzas de rescate y la policía israelíes buscan a la ex abogado militar general, la mayor general. Yifat Tomer-Yerushalmi, después de que su coche fuera encontrado abandonado en la playa de Hof HaTzuk en Tel Aviv, el 2 de noviembre de 2025. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Ahora, mientras Hamas recupera el poder en el 42 por ciento de Gaza que no está bajo control militar israelí, y con los pocos rehenes supervivientes en casa, la sociedad israelí puede retirarse de nuevo a su burbuja de autocomplacencia. Para la mayoría de los israelíes, después de todo, el genocidio es secundario ante lo único que realmente importa: las peleas internas sobre el «corazón y el alma» del estado judío.

Dos narrativas, un punto ciego evidente

En los últimos dos años, la Mayor General Tomer-Yerushalmi, la autoridad responsable de todas las investigaciones internas y el ejercicio de la ley en el ejército israelí, se ha abstenido casi por completo de investigar las innumerables acusaciones bien documentadas contra sus soldados. Sin embargo, el crimen de los guardias de Sde Teiman, como se registró en el vídeo filtrado, fue aparentemente tan descarado y grotesco que las autoridades no tuvieron más remedio que formular acusaciones.

Sin embargo, cuando la policía militar israelí llegó a Sde Teiman para arrestar a los sospechosos, fueron recibidos por alborotadores y soldados de derecha, incluidos varios miembros de la Knesset que se escondían detrás de su inmunidad. Tratando de bloquear los arrestos, insistieron en que los perpetradores no hicieron nada malo y que sus acciones eran simplemente parte del esfuerzo bélico israelí.

Tomer-Yerushalmi filtró el vídeo de la violación poco después, y rápidamente se difundió en internet. Las protestas de los israelíes de derecha en apoyo de los abusadores crecieron a su vez. Pero mientras muchas personas en todo el mundo estaban escandalizadas ante lo que solo podría describirse como protestas por el «derecho de violación», la discusión en Israel se desvaneció rápidamente a favor de las noticias diarias de los «éxitos» en el frente de Gaza. El caso fue olvidado en gran medida durante meses, hasta que la semana pasada se anunció una investigación sobre la filtración del vídeo.

Los activistas de derecha israelíes protestan contra la detención de soldados de la reserva israelíes sospechosos de agredir a un detenido palestino, en el centro de detención de Sde Teiman, al sur de Israel, el 29 de julio de 2024. (Dudu Greenspan/Flash90)

En general, los judíos-israelíes han reaccionado de una de dos maneras ante esta saga inusual. La primera respuesta viene de la derecha, y será familiar para los estadounidenses que se han acostumbrado al discurso que emana de personas como Stephen Miller y Steve Bannon, así como del propio presidente Donald Trump. Según esta narrativa, la Abogada General Militar era una infiltrada del mismisimo Estado Profundo de Israel: parte de una camarilla izquierdista todopoderosa empeñada en imponer «valores woke» y proteger sus propios privilegios.

En la versión israelí de la conspiración, uno de los objetivos del Estado Profundo es destruir el carácter judío del estado, en parte a través de retratar a Israel como un estado inmoral y sin ley a los ojos del mundo. De acuerdo con esta lógica, la Abogada General Militar trató de lograr este objetivo instruyendo a sus «secuaces» para que manipulasen el video del abuso, una acusación que es claramente falsa, y luego lo filtraran.

La segunda reacción común al escándalo proviene de los israelíes liberales, aquellos que han estado protestando contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su contra-reforma judicial mucho antes del genocidio de Gaza. Como era de esperar, formulan casi exactamente la acusación opuesta a los israelíes de derecha: Netanyahu y sus secuaces son los que han lavado el cerebro a los israelíes y secuestrado al país. Netanyahu tiene la culpa de la escandalosa respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre, y está utilizando todos sus recursos para derrocar a la democracia israelí con el fin de asegurar su supervivencia política.

En su opinión, la filtración de las imágenes del abuso de Sde Teiman por Tomer-Yerushalmi estaba más que justificada porque de lo contrario Netanyahu o aquellos que buscan protegerlo habrían suprimido la grabación, y los violadores habrían escapado sin consecuencias. Es cierto que mintió, pero estaba actuando al servicio del objetivo más general de preservar el estado de derecho y la superioridad moral de Israel.

«No solo [Tomer-Yerushalmi] estuvo al borde del suicidio, sino que también todo lo que representa, es decir, la ley y la justicia en Israel, estaban en riesgo», escribió el autor israelí Dror Burstein en Haaretz esta semana. «Su experiencia nos interpela, porque en un lugar donde el mal y las mentiras se convierten en la norma, ya no hay lugar para la justicia y la verdad, ya no hay lugar para la ley y los abogados».

Es posible que haya notado que falta una cosa en ambas narrativas que les he descrito: el propio genocidio. Según la primera narrativa, Israel no puede cometer genocidio; de hecho, casi fue víctima de un genocidio el 7 de octubre, si no fuera por su propia capacidad militar. Y cuando «luchan contra el enemigo», los israelíes tienen licencia para hacer lo que quieran, incluido abusar de los «terroristas» detenidos en cautiverio israelí.

Para los críticos liberales de Netanyahu, tampoco aparece el genocidio. Para ellos, la Abogada General Militar es el alma herida del derecho y la justicia. El hecho de que durante dos años, su oficina haya proporcionado respaldo legal prácticamente ilimitado para un genocidio bien documentado, aparentemente no tiene importancia. La guerra de Gaza fue una necesidad, argumentan, y ciertamente no un genocidio. ¿Qué más podríamos haber hecho después de haber sido atacados tan cruelmente?

A este nivel fundamental, la gran mayoría de los judíos-israelíes se encuentran de acuerdo. La aniquilación de Gaza fue claramente esencial. Los israelíes tenían derecho a defenderse y ese derecho no tiene fecha de caducidad. Todo lo que Israel decreta como «defensivo» es legítimo, desde el bombardeo de Líbano y Siria hasta la violación del «alto el fuego» a diario. Si no podemos decidir cuándo nos sentimos amenazados, ¿cómo podemos sentirnos seguros? ¡Casi fuimos víctimas de un genocidio!

El abismo mira hacia atrás

Sobre todo, lo que destaca el escándalo que rodea a la Abogada General Militar es que la moral misma ha perdido todo significado en una sociedad genocida. Los guardias de la prisión abusaron del cautivo palestino. Lo hicieron porque se les dio un poder absoluto sobre su vida y muerte, que usaron encantados.

Los guardias de prisiones israelíes que fueron vistos en un vídeo filtrado abusando de un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman, hablan con la prensa junto con su abogado tras la renuncia de la Abogada General Militar, la Mayor General. Yifat Tomer-Yerushalmi, fuera de la Corte Suprema en Jerusalén, 2 de noviembre de 2025. (Yonatan Sindel/Flash90)

Tomer-Yerushalmi fue alertada de la existencia del vídeo que reflejaba la atrocidad. Puede que estuviera indignada, pero estaba más preocupada por la seguridad de «su gente» en el Cuerpo de Abogados Militares que por el crimen en sí. Sabiendo que la derecha la perseguiría a ella y a sus colegas, rápidamente filtró el vídeo a un conocido corresponsal de noticias, estableciendo así la prueba de su existencia antes de que pudiera ser desacreditada.

Tomer-Yerushalmi tuvo innumerables oportunidades a lo largo de los últimos dos años de investigar y arrojar luz sobre otros crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes, aunque solo fuera para proteger el argumento israelí de complementariedad ante la Corte Penal Internacional (es decir, nos estamos investigando a nosotros mismos por lo tanto no es necesaria la intervención de la CPI). Pero no lo hizo.

Esta vez, sabía que se convertiría en un tema político, así que tenía prisa. Pensó que había vencido a sus oponentes en su propio juego y se envalentonó para mentir sobre la filtración. Pero fue descuierta. Se dio cuenta del daño que esto causaría a «su gente» y a ella misma. Según algunos informes, Tomer-Yerushalmi contempló el suicidio.

Todo fue un conflicto de estilo mafioso o una obra de teatro político, dependiendo del espectador. No había nada moral involucrado. Después de permitir que se lleve a cabo un genocidio durante dos años, la moral se convierte en un caparazón hueco. Pero el fervor genocida nunca se conforma con sus víctimas iniciales; siempre se vuelve contra los genocidas.

La autora, Ori Goldberg, es analista y comentarista israelí independiente. Tiene un doctorado en Estudios de Oriente Medio y ha enseñado y dado conferencias en universidades de todo el mundo. Es autor de cuatro libros sobre el pensamiento revolucionario chiíta en Irán.

Fuente original: https://www.972mag.com/sde-teiman-leak-military-advocate-general/