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08 Jun 2026

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Corrupcion, Delincuencia, Neoliberalismo, Ultraderecha

Para sacar a los delincuentes de la calle

por Clips

11 horas atrás 1 min lectura

Para sacar a los delincuentes de la calle
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08 de junio de 2026

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de la población (63%), según una encuesta de Ipsos de octubre. Junto a la inmigración irregular, el tema domina la campaña electoral.

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Etiquetas #delincuencia #kast
Fascismo, Iglesia, Sionismo, Terrorismo, Ultraderecha

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Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Sin categoría

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