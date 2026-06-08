Para sacar a los delincuentes de la calle
por Clips
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08 de junio de 2026
Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de la población (63%), según una encuesta de Ipsos de octubre. Junto a la inmigración irregular, el tema domina la campaña electoral.
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08 de junio de 2026
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08 de junio de 2026
La «condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores».
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08 de junio de 2026
El grueso de las zonas urbanas, con Lima a la cabeza –donde arrasa la hija del autócrata Alberto Fujimori–, rozan el 100% de escrutinio, mientras que muchas áreas rurales, como las situadas en la Amazonia o Ayacucho –muy favorables para las aspiraciones de Sánchez–, están aún por debajo del 90%.
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