23 Ago 2025

Los Carteles gringos: Seth Harp revela asesinatos y narcotráfico en la mayor base militar de EE.UU.

por Tucker Carlson (EE.UU.)

9 horas atrás 1 min lectura

Imagen superior: Dia a día nos hablan de los carteles de la droga en nuestros países. Nos dicen que nosotros, desde Latinoamérica, estamos perjudicando a los jóvenes de EE.UU. El periodista Seth Harp, norteamericano, demuestra en su libro –El cártel de Fort Bragg: tráfico de drogas y asesinatos en las fuerzas especialesuna realidad distinta.
La redacción de piensaChile

22 de agosto de 2025

Fort Bragg es la base militar más grande de Estados Unidos. Según el periodista Seth Harp, también es un foco de asesinatos y narcotráfico.

Seth Harp es un veterano periodista de investigación y autor del aclamado libro “The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and Murder in the Special Forces” (El Cartel de Fort Bragg: Narcotráfico y Asesinato en las Fuerzas Especiales). Antes de convertirse en periodista ejerció la abogacía durante cinco años y fue fiscal adjunto general del estado de Texas. Durante la universidad y la facultad de derecho sirvió en la Reserva del Ejército de Estados Unidos e hizo una misión en Irak.

«Un ataque directo a la independencia de Venezuela, es también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe»

Alerta regional: EEUU amenaza con tropas la paz latinoamericano-caribeña

