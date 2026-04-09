Dos locos jugando a ser dioses

Jeffrey Sachs (Common Dreams y Consortium News), 7 de abril de 2026

Cuando líderes desquiciados invocan la catástrofe divina como arma política, no solo sus enemigos son víctimas. A menos que se les detenga, todos seremos víctimas de estos dos psicópatas.

Este es el mensaje de Pascua de Donald Trump para el mundo:

«El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP»

Donald Trump y su cómplice en crímenes de guerra , Benjamin Netanyahu , libran conjuntamente una guerra de agresión asesina contra Irán, una nación de 90 millones de habitantes. Ambos están aquejados por tres patologías interrelacionadas.

La primera es la personalidad: ambos son narcisistas patológicos.

La segunda es la arrogancia del poder: hombres que poseen el poder de ordenar la aniquilación nuclear y, en consecuencia, no sienten ninguna restricción.

La tercera, y la más peligrosa de todas, es la ilusión religiosa: dos hombres que creen, y a quienes les rodean se les repite a diario, que son mesías que realizan la obra de Dios.

Cada patología agrava a las demás, de modo que, en conjunto, ponen al mundo en un peligro sin precedentes.

El resultado es una glorificación de la violencia que no se veía desde la época de los líderes nazis.

La cuestión es si los pocos adultos responsables del mundo —líderes nacionales comprometidos con el derecho internacional y dispuestos a manifestarlo— podrán contenerlos. No será fácil, pero debes intentarlo.

Comenzamos con el trastorno psicológico subyacente. El narcisismo maligno es un término clínico, no un insulto. El psicólogo social Erich Fromm acuñó la frase en 1964 para describir a Adolf Hitler , como una fusión de grandiosidad patológica, psicopatía, paranoia y personalidad antisocial en una única estructura de carácter.

El narcisista maligno no es simplemente vanidoso. Es estructuralmente incapaz de empatía genuina, constitucionalmente inmune a la culpa y movido por la convicción paranoica de que está rodeado de enemigos que deben ser destruidos. Ya en 2017, el psicólogo John Garnter y muchos otros profesionales anunciaron sobre el narcisismo maligno de Trump.

Cuando el poder no conoce límites, el único control interno que queda es la conciencia. Y el psicópata no tiene conciencia.

Varios psicólogos y psiquiatras de renombre han evaluado a Trump para detectar psicopatía utilizando la Escala Hare estandarizada, obteniendo una evaluación muy superior al umbral de diagnóstico. Véase, por ejemplo, aquí . La psicopatía se caracteriza principalmente por la falta de conciencia o compasión hacia los demás.

Tanto Trump como Netanyahu encajan a la perfección en este perfil. La psicopatía de Trump quedó patente cuando las fuerzas estadounidenses destruyeron un puente civil en Teherán , sin importancia militar, causando la muerte de al menos ocho civiles y dejando 95 o más heridos.

Trump no mostró luto. Se regodeó y prometió más destrucción. El discurso de Netanyahu en Pésaj tampoco contenía ni una sola palabra para los muertos. Ni una pausa. Ni una pizca de duda. Solo el triunfante catálogo de enemigos que ha aniquilado.

La paranoia alimenta la amenaza que Trump y Netanyahu han fabricado.

La propia directora de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard , testificó por escrito que el programa nuclear de Irán había sido «aniquilado» y que la comunidad de inteligencia «sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear».

El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró categóricamente que no había pruebas de la existencia de una bomba. El propio funcionario antiterrorista de Trump dimitió en señal de protesta , escribiendo que «iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense».

El paranoico no necesita una amenaza real. Si es necesario, la inventará para que coincida con sus sentimientos de miedo exagerado.

El maquiavelismo opera sin pudor alguno. Trump le dijo al mundo que la diplomacia siempre había sido su «primera opción», mientras que, acto seguido, se jactaba de haber roto el acuerdo nuclear con Irán: «Fue un gran honor para mí hacerlo. Fue un gran orgullo para mí hacerlo».

Destruyó el marco diplomático con sus propias manos y luego culpó a Irán del desastre. Después admitió, con total naturalidad, que la guerra no tiene justificación de autodefensa: «No tenemos por qué estar allí. No necesitamos su petróleo . No necesitamos nada de lo que tienen. Pero estamos allí para ayudar a nuestros aliados».

Según la Carta de las Naciones Unidas, la legítima defensa es el único fundamento legal para el uso de la fuerza. Trump ha confesado que tal fundamento no existe.

Existe una deformación particular que el poder inflige a ciertas personalidades, y es especialmente aguda cuando el poder en cuestión es ilimitado o parece serlo.

Con el control de arsenales nucleares, Trump y Netanyahu no perciben el mundo como los demás. Para estos narcisistas malignos, la disponibilidad de armas nucleares no representa una carga de responsabilidad, sino una extensión de su grandilocuente ego: «Puedo hacer cualquier cosa. Puedo arrancar con todo. Ya verán».

Netanyahu y Trump no mostrarán ningún autocontrol ante esta grandiosidad delirante.

Trump ha interiorizado por completo esta sensación de impunidad. El 1 de abril, se presentó ante las cámaras y prometió bombardear Irán hasta reducirlo a la Edad de Piedra, donde pertenece.

La frase «donde pertenecen» es el veredicto de un hombre que se siente divinamente facultado para juzgar el valor de 90 millones de personas y las deshumaniza sin dudarlo.

Ha amenazado repetidamente con destruir la infraestructura eléctrica civil de Irán, un crimen de guerra según las leyes de los conflictos armados, anunciado abiertamente como una postura de negociación ante una audiencia mundial que, en su mayoría, cambió de canal.

Netanyahu dirige un Estado con aproximadamente 200 ojivas nucleares, nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y opera sin ningún régimen de inspección internacional. Ha visto cómo Trump ha ejercido el poder militar estadounidense con una agresividad desmedida y coincide en que no hay consecuencias.

La segunda locura alimenta la tercera: cuando el poder no conoce límites, el único freno interno que queda es la conciencia. Y el psicópata no tiene conciencia.

La falta de conciencia es la patología más peligrosa de las tres, pues elimina el último freno interno posible. El estratega que libra una guerra injusta puede llegar a calcular que los costos superan los beneficios y detenerse.

El narcisista maligno que libra una batalla por su ego puede, con el tiempo, agotar las demandas de este y detenerse. El psicópata, en cambio, intensifica su comportamiento porque no conoce límites.

Y, por increíble que parezca, la cosa empeora aún más. Tanto Trump como Netanyahu se creen mesías. Se autoproclaman agentes de Dios. Para ellos, detener la guerra contra Irán significaría que Dios se equivocó.

Y el autoproclamado mesías tampoco puede estar equivocado, porque el mesías y Dios se han convertido, en la grandiosa psique, prácticamente en lo mismo.

Tanto Trump como Netanyahu han reivindicado explícitamente esta identidad mesiánica. Trump se ha autodenominado «el elegido». Respecto al intento de asesinato en su contra en 2024, declaró: «Sentí entonces, y lo creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande».

En su discurso en la víspera de la Pascua judía, Netanyahu no se limitó a invocar a Dios. Se apropió del papel de Dios en la narración del Éxodo, enumerando diez «logros» de lo que él llama la «Guerra de la Redención» y denominando a cada uno de ellos una plaga.

Al asesinato del ayatolá Khamenei lo llamó la “Plaga de los Primogénitos”. Luego advirtió al mundo:

“ Después de las diez plagas de Egipto, les recuerdo que el faraón aún intentó dañar al pueblo de Israel, y todos sabemos cómo terminó aquello.”

En el Libro del Éxodo, ese final es el ahogamiento de todo el ejército del faraón. Netanyahu amenazó con la aniquilación de Irán, en televisión, utilizando el lenguaje de las sagradas escrituras.

Cada uno de estos hombres está rodeado de una corte de aduladores y fanáticos cuya función es mantener el engaño e impedir que la realidad penetre en su conciencia.

La corte de Trump: Hegseth, Huckabee y los nacionalistas cristianos

Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ha convertido el Pentágono en un escenario de guerra santa. Luce un tatuaje de la Cruz de Jerusalén en el pecho y las palabras » Deus Vult «, «Dios lo quiere», el grito de guerra de las Cruzadas medievales, en el brazo.

Él organiza servicios religiosos cristianos mensuales en el auditorio del Pentágono. Ha pedido al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por la victoria militar en Oriente Medio “en el nombre de Jesucristo”.

En uno de estos servicios, oró en voz alta para que las tropas estadounidenses infligieran:

“La violencia desmedida contra quienes no merecen misericordia… Pedimos estas cosas con audaz confianza en el poderoso nombre de Jesucristo.”

En una rueda de prensa sobre la guerra con Irán, Hegseth afirmó que Estados Unidos «negocia con bombas».

Describió a los líderes iraníes como «fanáticos religiosos» que buscan la capacidad nuclear para «una especie de Armagedón religioso», mientras presidía los servicios religiosos mensuales en el Pentágono y declaraba que «la providencia de nuestro Dios todopoderoso está allí protegiendo a esas tropas».

Parece no ser consciente del espejo que sostiene en sus manos. Un secretario de defensa que reza por una “violencia abrumadora” en nombre de Jesús, mientras tacha a sus enemigos de fanáticos religiosos, ha definido la palabra “proyección”.

Mike Huckabee , embajador de Estados Unidos en Israel, proporciona el marco teológico. Pastor bautista y ferviente sionista cristiano, Huckabee cree que el conflicto entre Israel e Irán es el cumplimiento de una profecía bíblica: un paso necesario hacia el Rapto y la segunda venida de Cristo.

Le envió un mensaje a Trump —que Trump luego publicó en las redes sociales— comparando el momento con el de Truman en 1945 y el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, instando a Trump a escuchar «SU voz», refiriéndose a Dios.

En una entrevista, se le preguntó a Huckabee sobre la concesión de tierras bíblica que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates —que abarca el Líbano , Siria , Jordania y partes de Arabia Saudita e Irak— y si Israel tenía un derecho divino sobre todo ello.

Su respuesta fue directa: «No me importaría que se lo llevaran todo».

Por su parte, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, publicó en las redes sociales : «¿Yo? ¡Huckabee!».

El pastor cristiano sionista John Hagee, cuya organización Cristianos Unidos por Israel ha sido un importante impulsor del apoyo evangélico estadounidense a las guerras de Israel, analizó la guerra de Irán y dijo simplemente: » Proféticamente, estamos en el momento justo «.

Franklin Graham, en un servicio religioso de Pascua en la Casa Blanca, alimentó los delirios mesiánicos de Trump :

«Hoy, los iraníes, el régimen malvado de este gobierno, quieren matar a todos los judíos y destruirlos con fuego atómico. Pero tú has suscitado al presidente Trump. Lo has suscitado para un momento como este. Y Padre, te rogamos que le des la victoria».

La corte de Netanyahu: Ben-Gvir, Smotrich y los colonos mesiánicos

Por parte israelí, el círculo íntimo está compuesto por dos figuras cuyo radicalismo es tan extremo que fueron consideradas parias políticas hasta que Netanyahu utilizó sus votos para mantenerse en el poder.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, es admirador del difunto rabino Meir Kahane, cuyo partido Kach fue catalogado como organización terrorista.

Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, basa su ideología en la del rabino Zvi Yehuda Kook, quien enseñó que la victoria militar de Israel en 1967 fue un mandato divino y que la colonización del territorio palestino es la voluntad de Dios.

En conjunto, representan 20 escaños en la coalición de 67 miembros de Netanyahu. No solo asesoran al primer ministro, sino que comparten sus creencias y visión mesiánicas.

Ben-Gvir ha utilizado su control sobre la policía israelí para facilitar las operaciones de grupos paramilitares colonos contra los palestinos en Cisjordania . Ha bloqueado sistemáticamente las negociaciones de alto el fuego y se ha atribuido abiertamente el mérito de haberlas retrasado.

Impulsó el derecho a los rituales judíos en el Monte del Templo, desafiando un statu quo mantenido durante décadas, una medida que, según advirtieron los funcionarios de seguridad israelíes, conduciría directamente a un derramamiento de sangre.

En agosto de 2023 declaró : “Mi derecho, y el derecho de mi esposa y mis hijos a circular por las carreteras de Judea y Samaria, es más importante que el derecho a la libre circulación de los árabes”.

El Reino Unido , Canadá, Australia, Nueva Zelanda , Noruega, Eslovenia, los Países Bajos y España lo han sancionado por incitar a la violencia, pero Estados Unidos, bajo el mandato de Marco Rubio , defendió a Ben-Gvir y criticó esas sanciones .

Smotrich es el más metódico de los dos: menos teatral y más peligroso.

Ha transferido sistemáticamente la gobernanza civil de Cisjordania del ejército israelí a su propio ministerio, canalizando cientos de millones de secuelas a la infraestructura de los colonos mientras que los presupuestos de la Autoridad Palestina se ven deliberadamente estrangulados.

Ha ordenado a su oficina que formule “un plan operativo para el ejercicio de la soberanía” sobre Cisjordania.

Durante la guerra de Irán, Smotrich pidió a Israel que anexara el sur del Líbano hasta el río Litani, declarando que la guerra «debe terminar con una realidad completamente diferente».

Su ideología se basa en la enseñanza de Kook de que la construcción de asentamientos no es política, sino sagrada: una obligación divina que debe cumplirse independientemente del derecho internacional, los derechos palestinos o la opinión del mundo.

En esta teología, las fronteras de 1967 no son una realidad militar temporal, sino la obra inconclusa de Dios.

Los adultos del mundo deben intentar detener esta locura.

Ni Ben-Gvir ni Smotrich eran más que extremistas marginales antes de que Netanyahu los legitimara incorporándolos al gobierno ya su círculo íntimo.

Él les dio poder sobre la sociedad israelí, y ellos le dieron a él la fuerza militar nacionalista religiosa para que pudiera llamar a sus guerras una misión divina.

En este panorama de guerra santa, una voz se ha alzado con gracia y claridad que salvan al mundo. El Papa León XIV ha pedido constantemente el fin de la violencia.

Durante una misa del Jueves Santo en Roma, abordó la arrogancia del poder:

«Tendemos a considerarnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, grandes cuando nos temen. Dios nos ha dado un ejemplo, no de cómo dominar, sino de cómo liberar; no de cómo destruir la vida, sino de cómo darla».

El Domingo de Ramos, el Papa fue nuevamente directo, diciendo que Jesús “no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza”. Hegseth continuó con otro servicio religioso en el Pentágono, donde nuevamente oró por una “violencia abrumadora” en nombre de Cristo.

El profesor John Mearsheimer ha afirmado precisamente que los crímenes que ahora cometen Trump y Netanyahu son los mismos crímenes por los que la cúpula nazi fue ahorcada en Núremberg: guerra de agresión, anexión de territorio extranjero, ataques deliberados contra infraestructuras civiles y castigo colectivo.

Esto no es un exceso retórico. Son categorías legales.

El Tribunal de Núremberg calificó el crimen de agresión como el “crimen internacional supremo”, aquel que “contiene en sí mismo el mal acumulado de todo”, porque es el crimen que hace posibles todos los demás crímenes.

Estos hombres lo han confesado públicamente, en discursos transmitidos por emisoras internacionales.

Los mecanismos institucionales que existen para prevenir precisamente este tipo de catástrofe, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional , el régimen de no proliferación y las leyes de los conflictos armados, están siendo activamente socavados por Estados Unidos.

Y, sin embargo, los adultos del mundo deben intentar detener esta locura.

El esfuerzo multilateral en Islamabad, que incluye a los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán , Turquía , Egipto y Arabia Saudita, en colaboración con la iniciativa de paz de cinco puntos entre China y Pakistán, constituye un importante primer paso. A este esfuerzo deberían sumarse todos los países BRICS, la Asamblea General de la ONU y todos los Estados que desean vivir en un mundo regido por normas y no por las fantasías de dos narcisistas malintencionados.

Cuando los líderes desquiciados invocan la catástrofe divina como instrumento político, no solo sus enemigos son los perjudicados. Todos seremos víctimas de las plagas de Netanyahu y del bombardeo de Irán por parte de Trump, a menos que otros líderes pongan límites a estos dos dementes.

-El autor, Jeffrey D. Sachs, es profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, donde dirigió el Instituto de la Tierra desde 2002 hasta 2016. También es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo de la ONU. Ha sido asesor de tres secretarios generales de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como Defensor de los ODS bajo la dirección del Secretario General Antonio Guterres. Sachs es autor, entre otros libros, de *Una nueva política exterior: más allá del excepcionalismo estadounidense* (2020). Otros libros incluyen * Construyendo la nueva economía estadounidense: inteligente, justa y sostenible* (2017) y *La era del desarrollo sostenible* (2015), escrito junto con Ban Ki-moon.

*Fuente: Gaceta Crítica