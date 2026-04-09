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09 Abr 2026

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Democracia, Derechos Humanos, Fascismo

Carta a José Antonio Kast: «Yo no olvido, exijo justicia»

por Organizaciones Defensoras de los DD.HH. (Chile)

9 mins atrás 1 min lectura

Carta a José Antonio Kast: «Yo no olvido, exijo justicia»
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Para nosotros, el «Nunca Más» no es una consigna, sino un compromiso con la Verdad, la Justicia y la Reparación que la democracia no puede relativizar.

Carta_José Antonio Kast
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Etiquetas #carta a kast #coordinadora nacional de dd.hh. #mesa de dd.hh. y organizaciones sociales #organizaciones sociales
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Carta a José Antonio Kast: "Yo no olvido, exijo justicia"

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