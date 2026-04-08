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08 Abr 2026

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Cercano Oriente, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Irán, Multipolaridad

Israel solo puede resistir días; Trump quiere huir, Irán aniquilará a Israel

por Douglas Macgregor (EE.UU.)

1 hora atrás 1 min lectura

Israel solo puede resistir días; Trump quiere huir, Irán aniquilará a Israel
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8 de abril de 2026

Israel sólo puede resistir días; Trump quiere huir; Irán aniquilará Israel

Nos gustaría un alto el fuego y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El propio gobierno y las fuerzas armadas han hablado con una sola voz. No habrá alto el fuego. Así que la verdadera pregunta en esta etapa es,

¿puede Israel sobrevivir varios días o semanas más a la destrucción devastadora de un ataque con misiles? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo podremos seguir manteniendo esto en un momento en que nuestras reservas de misiles están cayendo de forma precipitada?

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Etiquetas #china #douglas macgregor #ee.uu. #fin de israel #iran #israel
Cercano Oriente, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Irán, Multipolaridad...

Israel solo puede resistir días; Trump quiere huir, Irán aniquilará a Israel

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