Israel solo puede resistir días; Trump quiere huir, Irán aniquilará a Israel

8 de abril de 2026

Israel sólo puede resistir días; Trump quiere huir; Irán aniquilará Israel

Nos gustaría un alto el fuego y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El propio gobierno y las fuerzas armadas han hablado con una sola voz. No habrá alto el fuego. Así que la verdadera pregunta en esta etapa es,

¿puede Israel sobrevivir varios días o semanas más a la destrucción devastadora de un ataque con misiles? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo podremos seguir manteniendo esto en un momento en que nuestras reservas de misiles están cayendo de forma precipitada?