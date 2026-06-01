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01 Jun 2026

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Los países occidentales están gobernados por un grupo de élites globalistas del WEF que conforman una «clase en si»

por Pascal Lottaz (Neutrality Studies)

5 mins atrás 1 min lectura

Los países occidentales están gobernados por un grupo de élites globalistas del WEF que conforman una «clase en si»
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01 de junio de 2026

Si te parece que los países occidentales están gobernados por un grupo de élites globalistas del WEF que tienen más en común entre sí que con la gran mayoría de la gente de sus países, es porque, efectivamente, así es. Este fenómeno se llama “formación de clase” y es una fuerza sociológica.

Hoy hablo con el Dr. Kees van der Pijl, profesor emérito de relaciones internacionales en Sussex y uno de los principales expertos mundiales en formación de clase. También hablamos de marxismo, finanzas, tecnología, inteligencia, sionismo y la transición de los Estados nación a las redes de poder transnacionales. Discutimos el declive de Europa, la guerra, los BRICS, el colapso social, los valores colectivos, la migración y los límites de la resistencia frente a un orden violento liderado por Occidente.

Timestamps:

00:00:00 Clase dirigente atlántica
00:07:29 Marxismo y poder de clase
00:10:24 Sionismo, tecnología y redes de élite
00:16:41 Globalismo, Europa y Estados nación
00:37:36 Resistencia y valores colectivos
00:43:29 Violencia, migración y orden mundial
00:50:18 Rusia, China, Irán y contención
00:56:46 Enlaces del invitado y cierre

 

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Etiquetas #clase transatlantica #globalismo #pascal lottaz #profesor kees van del pijl
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