Los países occidentales están gobernados por un grupo de élites globalistas del WEF que conforman una «clase en si»

01 de junio de 2026

Si te parece que los países occidentales están gobernados por un grupo de élites globalistas del WEF que tienen más en común entre sí que con la gran mayoría de la gente de sus países, es porque, efectivamente, así es. Este fenómeno se llama “formación de clase” y es una fuerza sociológica.

Hoy hablo con el Dr. Kees van der Pijl, profesor emérito de relaciones internacionales en Sussex y uno de los principales expertos mundiales en formación de clase. También hablamos de marxismo, finanzas, tecnología, inteligencia, sionismo y la transición de los Estados nación a las redes de poder transnacionales. Discutimos el declive de Europa, la guerra, los BRICS, el colapso social, los valores colectivos, la migración y los límites de la resistencia frente a un orden violento liderado por Occidente.

Timestamps:

00:00:00 Clase dirigente atlántica

00:07:29 Marxismo y poder de clase

00:10:24 Sionismo, tecnología y redes de élite

00:16:41 Globalismo, Europa y Estados nación

00:37:36 Resistencia y valores colectivos

00:43:29 Violencia, migración y orden mundial

00:50:18 Rusia, China, Irán y contención

00:56:46 Enlaces del invitado y cierre