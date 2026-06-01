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01 Jun 2026

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Elecciones en Colombia: Presidencia espera resultados vinculantes. Hasta ahora hay sólo resultados a través del software de una empresa privada

por Presidente Gustavo Petro (Colombia)

43 mins atrás 1 min lectura

Elecciones en Colombia: Presidencia espera resultados vinculantes. Hasta ahora hay sólo resultados a través del software de una empresa privada
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01 de junio de 2026

Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados.s8n existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.

 

«Cuando Petro dice que la burra es negra es por qué tiene los pelos en la mano:»

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Etiquetas #espera resultados oficiales #presidente petro #resultados eleccion mayo 2026 #software hermanos bautista
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