Erich Honecker: el último presidente de la RDA

01 de junio de 2026

¿Quién fue realmente Erich Honecker? Lejos de los mitos de la burguesía, descubrimos la vida de un cuadro revolucionario forjado en las minas del Sarre, que pasó diez años en las cárceles de la Gestapo por defender el antifascismo y que terminó construyendo el Estado de los trabajadores más avanzado de Europa. En este video descubrirás la verdadera vida y el trabajo del último presidente de la RDA.

La historiografía oficial insiste en llamar dictadura a un Estado que garantizó por ley la vivienda, el pleno empleo, la igualdad salarial y la educación gratuita sin la existencia de la clase burguesa. Tras analizar la vida de Erich Honecker y el desmantelamiento que sufrió la RDA mediante las privatizaciones de los años 90… ¿consideras que la caída de la RDA fue un colapso inevitable o el resultado de una asfixia económica y una traición geopolítica externa?

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La educación pública en la RDA

Educación pública

Parte del sistema de educación pública son los establecimientos preescolares, la escuela de enseñanza general y politécnica de diez grados, las escuelas de aprendizaje industrial y de artes y oficios, los planteles de enseñanza preuniversitaria, las escuelas de ingeniería y técnicas de nivel medio, las universidades y escuelas superiores y los establecimientos de capacitación de adultos. Las escuelas de enseñanza general y de oficios para niños y jóvenes con deficiencias físicas o mentales son también parte del sistema educacional. Existen escuelas para niños y jóvenes ciegos, sordos, inválidos o con enfermedades que exigen tratamientos prolongados, y escuelas logopédicas. Niños huérfanos u otros casos especiales pueden ser atendidos en internados convenientes.



Educación preescolar

Los establecimientos preescolares —jardines de la infancia— atienden, forman y educan a los niños desde los tres años hasta su entrada a la escuela. La asistencia a la misma comienza a partir de los seis años cumplidos. Las educadoras de párvulas se preocupan de lograr una educación física y espiritual armoniosa, y de desarrollar el lenguaje de niños y niñas. La asistencia al jardín de la infancia es gratuita. Los padres colaboran sólo con 0,36 marcos al día para los gastos de alimentación de los pequeños, que consta de leche y un almuerzo caliente. Todos los padres que lo deseen reciben para su hijo una plaza en el jardín de la infancia. En las instituciones preescolares se vigila regularmente la salud de los párvulos y se les brinda asistencia médica.

La profesión de educadora de párvulos se adquiere en una escuela pedagógica luego de un estudio de tres años. Anualmente entran en funcionas más de 1.800 egresadas. Los jardines de la infancia son una condición esencial para que las madres puedan ejercer su oficio, realizar estudios y participar de la vida social.

La escuela de enseñanza general y politécnica de diez grados

La asistencia a la escuela de enseñanza general y politécnica es uno de los derechos y obligaciones fundamentales de todos los niños. La escuela imparte a todos una elevada formación general y, con ella, los fundamentos para el desarrollo universal de la personalidad. Constantemente se nivela el contenido de la enseñanza con el alcanzado por las ciencias y la cultura. En la enseñanza están incluidas la lengua materna, matemáticas, ciencias naturales, técnica y economía, ciencias sociales, idiomas, literatura, arte y cultura física.

Jardín de la infancia en Berlín

La escuela de enseñanza general conforma una unidad orgánica en la cual se garantiza un proceso continuo de instrucción y educación desde el primero hasta el décimo grado escolar. Consta de un nivel elemental que comprende los tres primeros años, un nivel medio que va del cuarto grado al sexto, y un nivel superior que se extiende del séptimo al décimo grado.

En el nivel elemental los escolares aprenden a leer y a escribir, adquieren conocimientos y destrezas en matemáticas y nociones, adecuadas a su edad, sobre los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Más de dos tercios de los alumnos del nivel elemental permanecen en la escuela todo el día. Esto quiere decir que por la tarde asisten a la guardería escolar, hacen sus tareas supervisados por maestros y educadores, y se entretienen practicando deportes y jugando.

En el nivel medio comienza la enseñanza de las ciencias naturales y sociales y de idiomas. Los alumnos se familiarizan con la vida de la sociedad, con fundamentos de las ciencias, la técnica y la cultura, y se incorporan al trabajo socialmente útil. Se capacitan para reconocer las leyes objetivas y comprender las teorías científicas. Adquieren técnicas del trabajo intelectual a fin de estar en condiciones de manera independiente de ampliar, afianzar y aplicar sus conocimientos y aptitudes.

Al comienzo del nivel superior se enseña junto al ruso, una segunda lengua optativa (inglés o francés).

Un rasgo esencial de la escuela de enseñanza general es su carácter politécnico que se expresa en todas las materias de enseñanza. Esto cobra particular importancia en matemáticas y ciencias naturales. En asignaturas específicas (trabajo manual, huerta escolar, introducción a la producción socialista) y sobre todo en el trabajo productivo de los alumnos en las empresas (grados 7° al 10°) se establecen relaciones múltiples con el trabajo y quienes lo efectúan.

En el octavo grado se organizan reuniones preparatorias de la Jugendweihe (iniciación cívico-socialista). Esta consiste en un acto solemne de incorporación de los jóvenes a la comunidad de los adultos. Los jóvenes comprometen públicamente, ante sus padres, maestros, amigos y conocidos, su adhesión a la patria socialista. La Jugendweihe ayuda a preparar a los jóvenes para la vida en la sociedad socialista. En este acto cívico tan importante participan anualmente más del 90 por ciento de los escolares del 8° grado.

En 1983, unos 200.000 niños ingresaron a la escuela. Muchos

de ellos son alumnos de una de las muchas escuelas de

diez grados recién construidas

La Organización de Pioneros «Ernst Thälmann» y la Juventud Libre Alemana influyen en toda la vida escolar a través de sus núcleos y órganos directivos electos. Colaboran en la educación comunista por medio de la emulación, discusiones políticas y literarias y encuentros con obreros. Organizan discotecas, bailes, visitas a teatros y museos así como viajes a monumentos y lugares conmemorativos. Se dedican particularmente al trabajo por la paz y a la educación en el espíritu de la solidaridad internacional. En cada escuela hay un consejo y en cada clase una comisión de padres. Allí actúan los representantes electos por la colectividad de padres, cuyos derechos y deberes de participar en los asuntos de la escuela están refrendados por la ley.

La asistencia a la escuela es gratuita. Cada escuela posee material didáctico en abundancia. El nivel de calificación del cuerpo docente es elevado. Los maestros de los primeros cuatro cursos se forman en institutos normales, en un estudio que dura cuatro años. Los profesores diplomados para quinto a décimo grado así como para el bachillerato (11° y 12° grado) deben estudiar cinco años en una universidad o escuela superior de pedagogía. Al año se incorporan al trabajo alrededor de 8.000 pedagogos. En las más de 5.800 escuelas de la RDA enseñaron, en 1982, alrededor de 170.000 maestros y 34.000 educadores.

Caminos hacia el bachillerato

Para estudiar en los centros de enseñanza superior y universidades se exige el haber cursado el bachillerato. Esto se puede lograr de diferentes maneras. Alumnos que han terminado el ciclo escolar pueden avanzar al 11° y 12° grados de la escuela preuniversitaria. También tienen la posibilidad de aprender, en el curso de tres años, un oficio que incluya el bachillerato. Por este camino se adquiere al mismo tiempo una formación como obrero especializado

La población activa puede adquirir su bachillerato en las universidades populares. En instituciones de educación superior existen posibilidades para trabajadores jóvenes de concurrir a cursos especiales preuniversitarios. El ser egresado de una escuela de ingeniería o técnica de nivel medio habilita para continuar estudios en una universidad o escuela superior.

Círculos de interés

Experimentos prácticos en la clase. Estudiantes

preuniversitarios del 12º grado realizan trabajos

prácticos en una aldea

En todas las escuelas y en las instituciones de la organización juvenil, como Casas de Pioneros o Estaciones de Técnicos e Investigadores, los escolares pueden participar voluntariamente en los círculos de interés que abarcan los más diversos aspectos. Como forma de organizar de manera interesante el tiempo libre, estos círculos apoyan las inquietudes especiales de los niños, sus inclinaciones y talentos. La participación en los mismos es gratuita. Los recursos necesarios para materiales, vestuario, instrumentos, herramientas, etc. son proporcionados por el Estado.

En las escuelas de la RDA existen alrededor de 25.000 círculos de interés dedicados a problemas técnico-científicos, que cuentan con cerca de 300.000 integrantes. En más de 30.000 círculos artístico-culturales, en función de sus inclinaciones, se reúnen regularmente cerca de 550.000 muchachas y muchachos.

Entre los escolares mayores encuentran gran resonancia aquellos círculos de interés cuyo programa se basa, ampliándolos, en los temas tratados en clase. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, diferentes aspectos de las matemáticas, ciencias naturales, arte, cultura o idiomas.

Dirigen los círculos de interés más de 14.000 pedagogos y casi 3.000 obreros especializados, ingenieros, científicos y artistas.

Aprendizaje de un oficio

El aprendizaje de un oficio es parte del sistema socialista unificado de educación, en condiciones de igualdad. Con esto se hace realidad desde hace tiempo lo resuelto en 1974 por los Estados integrantes de la UNESCO en su «Recomendación sobre la formación técnica y profesional».

Gracias a la planificación económica socialista, cada joven tiene a su disposición una plaza de aprendiz. Como forma de lograr que la elección de un oficio implique una coincidencia entre las preferencias e intereses personales y las exigencias de la sociedad, existe un amplio sistema de orientación vocacional, entre el que se cuentan más de 200 centros en las grandes ciudades y gabinetes en las empresas. El Código del Trabajo de la RDA regula todas las cuestiones de derecho laboral de los aprendices. Medio año antes de finalizar su capacitación, las empresas ya firman los contratos con los jóvenes. Cada uno tiene un lugar de trabajo asegurado. No existe desocupación.

La formación teórica de obrero especializado se efectúa en el caso de la gran mayoría de los aprendices en las escuelas de aprendizaje industrial adjuntas a las grandes empresas y combinados propiedad del pueblo. Para aprendices de pequeñas empresas, de profesiones artesanales y de servicios se realiza la formación teórica en escuelas municipales de artes y oficios. La formación práctica tiene lugar en empresas apropiadas. Aparte de ellas, hay escuelas centrales con internado.

Al finalizar el 10° grado se puede comenzar un aprendizaje de dos años, obteniendo la condición de obrero especializado con la aptitud para cursar estudios en una escuela técnica de nivel medio, o una preparación de tres años para adquirir la calificación de obrero especializado simultáneo al bachillerato.

Egresados escolares que no han logrado alcanzar el 10° grado de escolaridad pueden obtener asimismo, tras una formación de tres años, el certificado que atestigua su capacidad para desempeñar uno de 67 oficios distintos.

La formación profesional teórica y práctica se guía de acuerdo a planes de enseñanza estatales unitarios. Al comienzo de los años ochenta, comisiones técnicas por especialidad, formadas por obreros, campesinos, jefes de taller, ingenieros, científicos, pedagogos, representantes de los sindicatos y de la organización juvenil, reelaboraron y precisaron gran número de planes de estudio para adecuarlos al veloz desarrollo tecnocientífico. Incluyó, entre otros, a oficios correspondientes a la construcción de instrumental científico, a la electrónica, a la técnica de la automatización y agrotecnia.

El contenido del aprendizaje se desglosa en un ciclo básico de carácter general, uno profesional y uno especializado. En el ciclo de carácter general encontramos las asignaturas educación cívica, deportes, cursos básicos de técnica de automatización, manejo de ordenadoras, electrónica, economía de empresa y derecho socialista. La parte especializada de la capacitación, que dura cerca de seis meses, se adquiere directamente en condiciones normales de producción.

Desde hace cerca de 30 años tiene lugar en la RDA la emulación de los aprendices. Compiten para alcanzar los mejores rendimientos en su formación teórica y práctica. Esta emulación se realiza públicamente, organizada en estrecha cooperación por el sindicato, la organización juvenil y la dirección de la empresa. Los mejores aprendices reciben premios.

Centros de enseñanza superior y técnica

Estudiantes de la Universidad Técnica de Dresde.

Su formación científica está estrechamente

vinculada a la práctica

Todo el proceso del estudio es gratuito. Para aspirar a un estudio superior o técnico se deben cumplir determinadas condiciones. Se exige el bachillerato completo en todas las formas de estudio universitario. Para estudiar en una de las 240 escuelas técnicas de nivel medio o de ingeniería se debe cursar los diez años de escuela. Se demanda además de los postulantes a un estudio técnico o económico en una escuela de nivel medio el haber finalizado con éxito la calificación en una escuela de oficios y, por regla general, haber hecho un año de experiencia práctica en el oficio aprendido.

De acuerdo al número de plazas planificadas se realiza la elección de los aspirantes en función de sus rendimientos en la escuela y su profesión así como de sus méritos en la actividad social. Se tiende a que la composición del estudiantado represente la estructura social de la población. En todas las escuelas superiores y de nivel medio hay comisiones de admisión en las que colaboran profesores de las mismas, representantes de la organización juvenil y del sindicato. En la actualidad, un 60 por ciento de los estudiantes directos proviene de la clase obrera y de la clase de los campesinos cooperativistas.

3.280 estudiantes acuden a los 22 paraninfos de la

Universidad Karl Marx de Leipzig

Las 54 universidades y escuelas superiores son las instituciones de enseñanza de más alto nivel y al mismo tiempo importantes centros de investigación. En un estudio directo de cuatro a cinco años —sólo en la medicina humana se extiende a seis años— se recibe una formación ampliamente científica y vinculada a la práctica, que se rige por las tendencias de desarrollo de la ciencia y las exigencias sociales y profesionales. Una educación teórica básica que incluye una sólida formación filosófico-ideológica a través del estudio del marxismo-leninismo, se une a la capacitación científico-profesional. Incluye prácticas en empresas e instituciones, que ofrecen múltiples posibilidades de adquirir conocimientos y destrezas específicos.

El estudio termina con la elaboración y defensa de un trabajo de carácter científico, la tesis, otorgándose el primer grado académico: el diploma de una rama de la ciencia. Los estudiantes que durante sus años de estudio hayan alcanzado resultados particularmente buenos pueden adquirir una calificación científica adicional, luego de tres años de estudios investigadores y defensa de la tesis correspondiente, promoviendo a doctor en ciencias.

Una parte de las vacaciones de los estudiantes está dedicada

al trabajo voluntario en empresas de la

economía nacional

En las escuelas de ingeniería y técnicas de nivel medio se estudia por lo general durante tres años. Al culminar se rinde un examen que tiene reconocimiento estatal, obteniendo el título correspondiente.

La Juventud Libre Alemana está representada en todos los organismos de dirección de universidades y escuelas de nivel medio. Apoyándose en ella, los estudiantes hacen efectivos sus derechos y deberes. Estos consisten sobre todo en la colaboración para preparar, conducir y controlar la educación y para promover una multifacética vida científica, intelectual y cultural de los estudiantes. Esto vale también para la organización de las condiciones de estudio y de vida, de no poca importancia en el favorable desarrollo de la educación.

La Universidad de Rostock, inaugurada en 1419, es el centro

de estudios superiores más antiguo de Europa septentrional

Todos los estudiantes directos reciben una beca no reembolsable. Se compone de un importe básico general (200 marcos mensuales) y suplementos diferenciados que dependen del rendimiento y contemplando también otras necesidades sociales específicas (por ejemplo, estudiantes con hijos).

La seguridad social durante el estudio está garantizada por el uso gratuito de todas las instalaciones universitarias y de escuelas técnicas, el Seguro Social libre de cuotas, atención médica gratuita, precios mínimos en los comedores estudiantiles (en su mayoría no más de 0,80 marcos), alquileres reducidos en los internados de estudiantes (10 marcos al mes). Las entradas para el teatro, cine y espectáculos deportivos están rebajadas para los estudiantes en un 50 por ciento.

La futura colocación profesional de los egresados universitarios y de nivel medio se prepara a largo plazo. Ya durante el último año de estudio se firman los contratos de trabajo con empresas e instituciones, asegurando el futuro laboral.

Capacitación de adultos

La Biblioteca Nacional, Berlín

La formación y capacitación de adultos integra, con una vasta red de instituciones, el sistema educativo. En el presente existen en las empresas 1.137 centros de capacitación profesional con alrededor de 80.000 pedagogos. Hay además universidades populares en las ciudades, centros de consulta para el estudio por correspondencia dependientes de las escuelas superiores y técnicas de nivel medio, como asimismo instituciones educativas de los diferentes partidos y organizaciones de masas. De esta forma se posibilita a los ciudadanos ampliar permanentemente sus conocimientos y aptitudes en forma gratuita o a cambio de un pago ínfimo. Se trata de apropiarse de los conocimientos científicos y aptitudes profesionales más recientes y de profundizar la formación en los aspectos de las ciencias sociales, naturales, idiomas, cultura y estética. Hoy en día, uno entre cuatro trabajadores amplía de una forma u otra su capacitación.

Aumenta extraordinariamente la importancia de la formación profesional de adultos en el propio proceso de trabajo. Se entiende por esto medidas de capacitación a corto plazo durante el trabajo o paralelamente a él, familiarizándose con los últimos conocimientos tecnocientíficos, tecnologías y procesos. En el marco de estos programas se desenvuelven también medidas de capacitación ulterior o de readaptación profesional, teniendo en cuenta la introducción de nuevas tecnologías. Tanto estas medidas como los posibles problemas de carácter personal que surjan, se discuten oportunamente entre la dirección de la empresa y del sindicato y los trabajadores.

Se instituyó el estudio por correspondencia y vespertino como forma de posibilitar a adultos que trabajan cursar estudios universitarios o de nivel medio sin interrumpir su actividad. Generalmente estos estudiantes son delegados por su empresa. Se les concede licencia del trabajo para posibilitar su participación en cursillos, consultas, pruebas y para elaborar su tesis. En ese período se continúa pagando el salario promedio.

*Fuente: Viento de la comuna