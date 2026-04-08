La barbarie se rinde estratégicamente. La civilización triunfa. Por ahora

8 de abril de 2026

Esto siempre ha girado en torno a la civilización.

«Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás». La historia lo registrará con una mirada tan despiadada como la del Sol. Un asombroso sello de la barbarie, cortesía del presidente de los Estados Unidos, a través de una publicación en las redes sociales.

En pocas palabras, se trataba de una «civilización» de pacotilla que le dio al mundo la Big Mac y que amenaza con aniquilar a una civilización antigua que le dio al mundo el álgebra; que influyó en el arte, la ciencia y la gobernanza de maneras sin precedentes; que produjo figuras destacadas desde Ciro el Grande hasta Avicena, desde Omar Khayyam hasta el poeta supremo Jalaladdin Rumi; que desarrolló una serie de jardines sublimes, alfombras, maravillas arquitectónicas y marcos filosóficos y éticos.

Fundamentalmente, no hubo ni una sola palabra sobre este arrebato de «Barbaria» por parte de los líderes políticos de todo el colectivo «civilizado» de Occidente, ni siquiera fingieron indignación, lo que demostró una vez más su absoluta e irreversible bancarrota moral y política.

Los iraníes respondieron a Barbaria con la misma moneda. Más de 14 millones de personas se inscribieron para formar muros humanos alrededor de sus centrales eléctricas en todo el país, protegiendo simultáneamente su sustento y enfrentándose de frente al poderío armamentístico del Sindicato de Epstein.

A medida que se acercaba un suspenso de infarto, el Babuino de Barbaria dio un giro hacia —¿qué más?— TACO: los chicos de LEGO lo inmortalizaron.

No hay forma alguna de que Pakistán pudiera haber ofrecido «garantías» a Irán de que un alto el fuego fuera la forma de que la guerra terminara finalmente. Tal como lo confirmaron fuentes diplomáticas, lo que realmente ocurrió es que Pekín, en el último momento, se colocó como garante, asegurando a Teherán que Estados Unidos aceptaría al menos algunas de las demandas de Irán incluidas en su plan de 10 puntos.

Esto fue confirmado además por el embajador iraní en China, Abdolreza Rhamani Fazili. Las negociaciones comienzan este viernes en Islamabad.

El presidente de los Estados Unidos, el babuino baboso de Barbaria, enfrentado a las inevitables y nefastas consecuencias de su propio error estratégico, utilizó a Pakistán como vía de escape. Esto quedó confirmado por otro error épico del propio primer ministro pakistaní: se olvidó de eliminar el encabezado del tuit/publicación en X redactado por la Casa Blanca para que él lo publicara.

El actual régimen pakistaní —dirigido de facto por el mariscal de campo Asim Munir, quien tiene a Trump en marcación rápida— puede haber sacado provecho, y seguirá sacando provecho geopolítico, de una situación única: una nación nuclear musulmana con una importante minoría chiíta; buenas relaciones con el CCG; vecina de Irán, con quien mantiene buenas relaciones; ha firmado un pacto de defensa con Arabia Saudita; es un socio estratégico de China; y no cuenta con bases estadounidenses en su territorio.

Pero Islamabad siempre fue un mero intermediario, nunca el artífice de ninguna «mediación». Independientemente de la confusión generada por la Casa Blanca, fue China quien tuvo que concretar los contornos de una posible distensión.

El Sindicato de Epstein suplica un respiro

Habíamos llegado a un punto en el que el culto a la muerte en Asia Occidental estaba siendo aplastado simultáneamente por Irán y Hezbolá en el sur del Líbano; a pesar de la avalancha de propaganda, sus gritos pidiendo ayuda desempeñaron un papel significativo en el giro de Trump hacia un alto el fuego.

El Sindicato de Epstein en su conjunto lo suplicó. No tiene nada que ver con la geopolítica, sino con un infierno operativo: el Imperio del Caos se ha quedado sin recursos militares.

La revelación definitiva se produjo cuando el USS Tripoli se retiró —bajo fuego— a las profundidades del sur del Océano Índico, con sus 2.500 marines a bordo. Eso significó la salida de la Armada de los EE. UU. del teatro de operaciones —salvo los submarinos con misiles Tomahawk, de los cuales aproximadamente la mitad se desvía del objetivo con una (falta de) precisión asombrosa.

Y los problemas están lejos de haber terminado. Se avecina un infierno financiero, independientemente de lo que se decida en Islamabad y más allá, con 10 billones de dólares en bonos del Tesoro que vencerán en 2026. Y el petrodólar se dirige rápidamente al basurero de la Historia.

Entra en escena, una vez más, el demente culto a la muerte.

Nadie debería olvidarlo jamás. El Sindicato de Epstein es incapaz de llegar a acuerdos. Y el culto a la muerte no hace alto el fuego: en el mejor de los casos, crea lagunas que le permiten seguir matando a todo el que se le ponga por delante.

La escritura ya está en la pared. Si el culto a la muerte rompe el alto el fuego —lo cual ya es un hecho—, Irán y Hezbolá contraatacarán, de forma masiva, sin atacar los activos estadounidenses.

Aun así, es demasiado pronto para afirmar que el Babuino de Barbaria perdió su guerra en todos los aspectos posibles: moral, legal, político, económico y estratégico.

Después de todo, el Imperio del Caos siempre será, intrínsecamente, incapaz de llegar a acuerdos, especialmente cuando su historial revela dos ataques consecutivos contra Irán durante negociaciones diplomáticas, en los que murieron desde el líder, el ayatolá Jamenei, hasta decenas de posibles negociadores.

La canción de «The Big Picture» sigue siendo la misma (¡cántela!): se trata de una guerra hasta el final contra los tres principales defensores de un mundo multipolar: Irán, China y Rusia.

El juego de poder de China, más algunos hechos comprobados

Antes del alto el fuego, China recibía 1,2 millones de barriles de petróleo iraní al día, esencialmente a través de 26 petroleros de la flota fantasma con sus transpondedores apagados, y el pago se liquidaba en la caseta de peaje del Estrecho de Ormuz en yuanes a través del CIPS. Todo ello eludía el SWIFT, las sanciones, el petrolár y los seguros occidentales.

Hablamos de un nuevo sistema alternativo de liquidación de pagos implementado de facto en el punto de estrangulamiento más crucial del planeta.

Esta compleja arquitectura energética en la sombra no se ve afectada por el alto el fuego, suponiendo que se mantenga. Pero el punto clave es que China obtiene un respiro adicional: la ominosa amenaza de acabar con toda exportación de petróleo iraní, tras el suspenso del «Día de la Central Eléctrica» declarado por Barbaria, parece haber desaparecido. Eso explica la lógica detrás de la garantía de última hora de China a Irán.

Ahora compárelo con los «objetivos» declarados del Imperio del Caos: provocar un cambio de régimen; hacerse con el uranio enriquecido; destruir el programa de misiles; destruir la capacidad de Irán para proyectar poder. Todos ellos se convirtieron en un error estratégico épico, que culminó con el nuevo estatus del estrecho de Ormuz.

Irán y Omán coordinarán el peaje de todos los barcos que crucen el estrecho durante el alto el fuego —y sin duda más allá de este— en un marco jurídico detallado. Barcos estadounidenses cruzando el estrecho de Ormuz tras pagar su peaje en yuanes: no hay casi nada más poéticamente embriagador, en el sentido de la ironía de la historia.

Aun así, está claro que el Imperio del Caos está ganando tiempo, incluso mientras Irán mantiene la iniciativa. Esta es la conclusión clave del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán:

«Se ha decidido al más alto nivel que Irán llevará a cabo dos semanas de negociaciones en Islamabad basadas exclusivamente en estos principios [los 10 puntos iraníes]. Esto no significa que la guerra haya terminado; Irán solo aceptará el fin de la guerra una vez que estos principios se confirmen en detalle».

Repasemos brevemente los 10 puntos —que, en teoría, fueron «aceptados» por Trump:

Compromiso de no agresión; Preservación del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz; Acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio; Cancelación de todas las sanciones primarias; Cancelación de todas las sanciones secundarias; Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU; Terminación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA; Pago de una indemnización a Irán; Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región; Cese de la guerra en todos los frentes, incluida la guerra contra Hezbolá en el Líbano.

Es imposible que Irán ceda en casi ninguno de estos puntos. El pago de una indemnización podría transformarse en ingresos procedentes del peaje del estrecho de Ormuz. Pero el levantamiento de las sanciones no va a suceder; el Congreso de los Estados Unidos nunca lo permitirá. La garantía por parte de los Estados Unidos de que no volverán a atacar a Irán ni siquiera puede considerarse una broma. Además, el Imperio del Caos simplemente no puede garantizar nada para Gaza o el Líbano.

Aun así, se trata de una jugada extremadamente arriesgada para Irán y una enorme prueba para China como principal garante. Irán ha sufrido daños terribles, especialmente en su industria petroquímica. Incluso con una gran inversión china, le llevará años recuperarse.

Los Tres Chiflados podrían ir a Islamabad este viernes. Curly: Vance. Shifty: Witkoff. Mo: Kushner. Pero Irán —a través del ministro de Relaciones Exteriores Araghchi— solo hablará en serio con uno de ellos: Curly.

Así que la civilización sobrevive —por ahora—. Y también algunos hechos. Hecho uno: Estados Unidos ya no es una superpotencia. Hecho dos: Irán ha vuelto a ser una de las principales potencias mundiales. Hecho tres: la mayoría de las cobardes petro-monarquías del Golfo terminarán expulsando a las bases militares estadounidenses para siempre. Hecho cuatro: Qatar y Omán llegarán a un acuerdo de seguridad con Irán.

El imperativo principal sigue vigente —y concierne a todo el planeta—: cómo encontrar una cura para ese cáncer en Asia Occidental.