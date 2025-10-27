Argentina: ¿Por qué Milei ha ganado las eleeciones?

Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas argentinas con un 40,68% de los votos, nueve puntos por encima de Fuerza Patria. Y esto no es solo una victoria electoral, es la consolidación del proyecto más entreguista que ha visto Argentina en décadas.

La Libertad Avanza pasa de 37 a 101 diputados, lo que significa que Milei tendrá las manos libres para aprobar reformas que hasta ahora eran imposibles. Y la primera en la lista es devastadora: jornada laboral de 12 horas, 60 horas semanales, eliminación de indemnizaciones por despido, fin de los convenios colectivos y vacaciones a merced del empleador.

Mientras Milei celebra y habla de «reconstrucción», la realidad es que Argentina está perdiendo su soberanía. ¿Qué libertad hay cuando tu presidente tiene que rendir cuentas constantemente a Donald Trump y Washington? La oposición no fue capaz de transmitir esto a la gente, no construyeron una alternativa clara y se quedaron solo en el anti-mileirismo.