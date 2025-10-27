Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
27 Oct 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Resistencia

Familiares y autoridades de Gobierno conmemoraron a los 101 ejecutados en el cerro Chena

por Piensa Prensa

2 horas atrás 1 min lectura

Familiares y autoridades de Gobierno conmemoraron a los 101 ejecutados en el cerro Chena
Compartir:

27 de octubre de 2025

El día de ayer sábado 25 de octubre y con la presencia de familiares, el Ministro de Justicia, Seremi de Bienes Nacionales y el Alcalde de la comuna de San Bernardo se realizó el acto de conmemoración de las 101 personas ejecutadas en el cuartel militar del Chena. En ese contexto conversamos con sobrevivientes y autoridades. La actividad fue convocada, como todos los años, por la Corporación Memorial Cerro Chena.

 

 

Compartir:
Etiquetas #101 desaparecido #aniversario #cerro chena #corporacion memorial cerro chena #detenidos desaparecidos #monica monsalves
Análisis, Colonialismo, Imperialismo, Neoliberalismo

Argentina: ¿Por qué Milei ha ganado las eleeciones?

Análisis, Manipulación, Medios

Benjamín Netanyahu: "La compra más importante que se está haciendo ahora es TikTok… Espero que se apruebe porque puede ser trascendental”

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.