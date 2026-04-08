Lorenzo Ramírez: La verdad sobre la paz en Irán, muere el nuevo orden y la victoria oculta de China

8 de abril de 2026

Lorenzo Ramírez, periodista económico, desvela las claves ocultas tras el alto el fuego: desde el ascenso de JD Vance como el nuevo estadista de la Casa Blanca hasta el reconocimiento implícito del fracaso de la ofensiva de Donald Trump. ¿Qué significa que Irán y Omán controlen ahora el peaje del Estrecho de Ormuz? Analiza el fin del sistema Petrodólar tal como lo conocíamos, el papel mediador de China (Xi Jinping) y Pakistán, y la amenaza latente sobre la industria tecnológica por la falta de helio y gas licuado para la fabricación de chips.