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08 Abr 2026

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China, EE.UU., Imperialismo, Irán, Pueblos en lucha

Lorenzo Ramírez: La verdad sobre la paz en Irán, muere el nuevo orden y la victoria oculta de China

por Negocios TV

6 mins atrás 1 min lectura

Lorenzo Ramírez: La verdad sobre la paz en Irán, muere el nuevo orden y la victoria oculta de China
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8 de abril de 2026

Lorenzo Ramírez, periodista económico, desvela las claves ocultas tras el alto el fuego: desde el ascenso de JD Vance como el nuevo estadista de la Casa Blanca hasta el reconocimiento implícito del fracaso de la ofensiva de Donald Trump. ¿Qué significa que Irán y Omán controlen ahora el peaje del Estrecho de Ormuz? Analiza el fin del sistema Petrodólar tal como lo conocíamos, el papel mediador de China (Xi Jinping) y Pakistán, y la amenaza latente sobre la industria tecnológica por la falta de helio y gas licuado para la fabricación de chips.

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Etiquetas #china #ee.uu. #iran #israel #lorenzo ramirez #ocaso del imperialismo
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