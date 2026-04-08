Trump excluye a Líbano de la tregua, ataques en Kuwait e Irán amenaza Tel Aviv
por Negocios TV
17 mins atrás 1 min lectura
8 de abril de 2026
La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se encuentra en una situación crítica a menos de 24 horas de su inicio. Teherán ha lanzado un ultimátum a los mediadores internacionales, advirtiendo que solo participará en las conversaciones programadas en Islamabad (Pakistán) si se incluye formalmente al Líbano en el acuerdo de alto el fuego. Este anuncio coincide con el cierre total del estrecho de Ormuz por parte de la Armada iraní, que ha comenzado a interceptar petroleros en represalia por la ofensiva masiva lanzada por Israel en territorio libanés.
El presidente Donald Trump ha clarificado que el pacto actual no abarca el frente del Líbano, calificando los combates contra Hezbolá como una «escaramuza aparte». Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado su descontento por la falta de consultas previas por parte de Washington y ha ordenado el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra, impactando Beirut y la ciudad de Tiro. Mientras Irán amenaza con activar una «defensa a gran escala» y bombardear Tel Aviv si no cesan las hostilidades, la región registra ataques con drones en infraestructuras críticas de Kuwait y oleoductos en Arabia Saudí, elevando la tensión al máximo nivel.
Artículos Relacionados
Padre Giraldo: «Las beatificaciones que hará Francisco en Colombia, son casos inoportunos, cuestionables”
por Lanzas y Letras (Colombia)
9 años atrás 8 min lectura
“No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural”
por Álvaro García Linera (Bolivia)
10 años atrás 26 min lectura
Paraguay: Cuando el cuidado higiénico es parte de la resistencia
por Presas Políticas (Paraguay)
6 años atrás 4 min lectura
Actividades en conmemoración del «Estallido Social del 18 de Octubre del 2019»
por El Pueblo
5 años atrás 2 min lectura
Maduro propone a la Asamblea Constituyente que convoque elecciones parlamentarias este año
por Mundo Sputnik
7 años atrás 1 min lectura
El «eje de resistencia» del Sahel
por Pepe Escobar (París, Francia)
2 años atrás 8 min lectura
Lorenzo Ramírez: La verdad sobre la paz en Irán, muere el nuevo orden y la victoria oculta de China
por Negocios TV
15 segundos atrás
8 de abril de 2026
¿Qué significa que Irán y Omán controlen ahora el peaje del Estrecho de Ormuz? Analiza el fin del sistema Petrodólar tal como lo conocíamos, el papel mediador de China (Xi Jinping) y Pakistán, y la amenaza latente sobre la industria tecnológica por la falta de helio y gas licuado para la fabricación de chips.
Trump excluye a Líbano de la tregua, ataques en Kuwait e Irán amenaza Tel Aviv
por Negocios TV
12 mins atrás
8 de abril de 2026
La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se encuentra en una situación crítica a menos de 24 horas de su inicio. Teherán ha lanzado un ultimátum a los mediadores internacionales, advirtiendo que solo participará en las conversaciones programadas en Islamabad (Pakistán) si se incluye formalmente al Líbano en el acuerdo de alto el fuego.
¿Por qué Irán se contiene?
por Gilad Atzmon
21 horas atrás
7 de abril de 2026
Por qué Irán se abstiene de golpear duramente al Estado judío es una cuestión abierta.
Homenaje a José Bengoa
por Tomas Moulian (Chile)
2 semanas atrás
26 de marzo de 2026
Un gran académico el cual merece este y otros homenajes. No deben olvidarse sus numerosos aportes al conocimiento de la historia de Chile, en especial del pueblo mapuche.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.