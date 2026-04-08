Trump excluye a Líbano de la tregua, ataques en Kuwait e Irán amenaza Tel Aviv

8 de abril de 2026

La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se encuentra en una situación crítica a menos de 24 horas de su inicio. Teherán ha lanzado un ultimátum a los mediadores internacionales, advirtiendo que solo participará en las conversaciones programadas en Islamabad (Pakistán) si se incluye formalmente al Líbano en el acuerdo de alto el fuego. Este anuncio coincide con el cierre total del estrecho de Ormuz por parte de la Armada iraní, que ha comenzado a interceptar petroleros en represalia por la ofensiva masiva lanzada por Israel en territorio libanés.

El presidente Donald Trump ha clarificado que el pacto actual no abarca el frente del Líbano, calificando los combates contra Hezbolá como una «escaramuza aparte». Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado su descontento por la falta de consultas previas por parte de Washington y ha ordenado el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra, impactando Beirut y la ciudad de Tiro. Mientras Irán amenaza con activar una «defensa a gran escala» y bombardear Tel Aviv si no cesan las hostilidades, la región registra ataques con drones en infraestructuras críticas de Kuwait y oleoductos en Arabia Saudí, elevando la tensión al máximo nivel.