04 Oct 2025

Noticias

África, Geopolítica, Politica, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Históricas protestas en Marruecos contra el régimen de Mohamed VI (¡avísenle a los parlamentarios chilenos!)

por La Base (España)

10 mins atrás 1 min lectura

Históricas protestas en Marruecos contra el régimen de Mohamed VI (¡avísenle a los parlamentarios chilenos!)
04 de octubre de 2025

En el programa de hoy, 1/10/2025, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan las protestas masivas contra la corrupción y por los servicios públicos que está protagonizando la juventud marroquí en las calles de las principales ciudades del país.

Con la participación de la profesora de Ciencias Políticas Dina Bousselham.

«El factor Sahara Occidental» y la embajadora marroquí en Santiago como agente de viajes de parlamentarios chilenos

Etiquetas #jovenes marroquies #lucha por democracia #marruecos #ocupacion marroqui del sahara occidental #represion #sahara occidental
Análisis, Derechos Humanos, Palestina

Israel secuestra la Flotilla hacia Gaza: ¿y ahora qué?

